ЗМІ: Відомий український письменник заявив, що не підписував заяву на підтримку Порошенка



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Юрій Мушкетик стверджує, що не давав згоди на використання свого імені у політичній заяві на підтримку Петра Порошенка

«Прошу не використовувати мене у боротьбі за посаду президента України», - Мушкетик

Відомий український письменник, Герой України Юрій Мушкетик заявив, що не підписував заяву на підтримку Петра Порошенка на майбутніх президентських виборах. Про це він повідомив після оприлюднення так званої заяви «відомих українських письменників» які, як повідомляється, «закликали голосувати за Порошенка», йдеться на сайті телеканалу 24.

«Прошу не використовувати мене у боротьбі за посаду президента України. Я не давав згоди на використання мого імені у політичній заяві на підтримку Петра Порошенка», – заявив Мушкетик.

Як повідомляв «Главком», відомі українські письменники закликали голосувати за Порошенка.

Сама заява на підтримку Порошенка з'явилася у четвер, 21 березня. Автори у ній «звернулися до українських громадян напередодні президентських виборів».

Додамо, що документ підписали такі видатні українські літератори, як Іван Дзюба, Василь Герасим'юк, Любов Голота, Богдан Горинь, Віктор Женченко, Микола Жулинський, Анатолій Кичинський, В’ячеслав Медвідь, Юрій Мушкетик, Дмитро Павличко, Михайло Сидоржевський, Віктор Терен, Тарас Федюк, Олег Чорногуз і Юрій Щербак.