Помер президент В'єтнаму Чан Дай Куанг
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Чан Дай Куанг помер у віці 61 року
Чан Дай Куанг очолив В'єтнам у квітні 2016 року і став десятим президентом країни
В Ханої на 62-му році життя помер президент В'єтнаму Чан Дай Куанг.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеві офіційні ЗМІ.
За даними державного телебачення В'єтнаму, президент помер у військовому шпиталі столиці від «важкого захворювання, попри зусилля місцевих та іноземних лікарів і професорів».
Чан Дай Куанг очолив В'єтнам у квітні 2016 року і став десятим президентом країни.
В'єтнам не має одноосібного правителя й офіційно країну очолює президент, прем'єр-міністр і керівник комуністичної партії. Експерти стверджують, що президентство є здебільшого церемоніальним.