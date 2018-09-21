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    Помер президент В'єтнаму Чан Дай Куанг

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    <span>Чан Дай Куанг помер у віці 61 року&nbsp;</span> - Помер президент В'єтнаму Чан Дай Куанг
    Чан Дай Куанг помер у віці 61 року 

    Чан Дай Куанг очолив В'єтнам у квітні 2016 року і став десятим президентом країни

    В Ханої на 62-му році життя помер президент В'єтнаму Чан Дай Куанг. 

    Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеві офіційні ЗМІ.

    За даними державного телебачення В'єтнаму, президент помер у військовому шпиталі столиці від «важкого захворювання, попри зусилля місцевих та іноземних лікарів і професорів».

    Чан Дай Куанг очолив В'єтнам у квітні 2016 року і став десятим президентом країни.

    В'єтнам не має одноосібного правителя й офіційно країну очолює президент, прем'єр-міністр і керівник комуністичної партії. Експерти стверджують, що президентство є здебільшого церемоніальним.

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