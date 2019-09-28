Помер режисер Марк Захаров



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марк Захаров з 1973 року був художнім керівником Московського театру «Ленком»

У серпні Захаров був госпіталізований із запаленням легень в одну зі московських лікарень

Режисер і художній керівник Московського театру «Ленком» Марк Захаров помер на 86-році життя.

Про це повідомив в суботу, 28 вересня, «Интерфаксу» директор театру Марк Варшавер.

«Після тривалої хвороби від нас пішов Марк Анатолійович», - сказав він.

Варшавер уточнив, що про місце і час прощання з артистом стане відомо пізніше.

Нагадаємо, 20 серпня Захаров був госпіталізований із запаленням легень в одну зі московських лікарень. 9 вересня його виписали з лікарні.

Як відомо, Захаров з 1973 року був художнім керівником Московського театру «Ленком».

Захаров - Народний артист СРСР (1991), лауреат Державної премії СРСР (1987), академік Російської академії мистецтв (2000).

Захаров зняв фільми «Звичайне диво» (1978), «Той самий Мюнхгаузен» (1979), «Будинок, який побудував Свіфт» (1982), «Формула кохання» (1984), «Убити дракона» (1988). Він - співавтор сценарію української стрічки «В'язень замку Іф» (1988).