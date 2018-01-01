Помер Шон Карр, колишній зять Юлії Тимошенко

Шон Карр пішов з життя сьогодні уві сні о 10 ранку

У Празі помер колишній чоловік дочки Юлії Тимошенко Євгенії музикант Шон Карр. Про це повідомляється на сторінці у Facebook його рок-гурту Death Valley Screamers. «Шон Карр помер уві сні о 10 ранку 8 січня 2018 року, його донька Чарлі була поруч», - йдеться в повідомленні. Повідомляється, що Карр нещодавно відкрив у Празі клуб, він



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Шон Карр

Шон Карр пішов з життя сьогодні уві сні о 10 ранку

У Празі помер колишній чоловік дочки Юлії Тимошенко Євгенії музикант Шон Карр. Про це повідомляється на сторінці у Facebook його рок-гурту Death Valley Screamers.

«Шон Карр помер уві сні о 10 ранку 8 січня 2018 року, його донька Чарлі була поруч», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Карр нещодавно відкрив у Празі клуб, він співпрацював із українськими байкерами і мав «величезну любов до України».

Нагадаємо, Шон Карр був лідером гурту Death Valley Screamers, бізнесменом і байкером.

1 жовтня 2005 року в Києві він одружився з Євгенією Тимошенко, дочкою Юлії Тимошенко. Це був другий шлюб для музиканта. Пара розлучилася в березні 2012 року. У серпні 2013 року Карр одружився втретє - з британкою Мері Хілл. У музиканта залишилося двоє дітей - донька Чарлі й син Джекс.