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    Помер Шон Карр, колишній зять Юлії Тимошенко

    Шон Карр пішов з життя сьогодні уві сні о 10 ранку
    У Празі помер колишній чоловік дочки Юлії Тимошенко Євгенії музикант Шон Карр. Про це повідомляється на сторінці у Facebook його рок-гурту Death Valley Screamers. «Шон Карр помер уві сні о 10 ранку 8 січня 2018 року, його донька Чарлі була поруч», - йдеться в повідомленні. Повідомляється, що Карр нещодавно відкрив у Празі клуб, він
    • Сьогодні, 18:13
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    Шон Карр
    Шон Карр

    Шон Карр пішов з життя сьогодні уві сні о 10 ранку

    У Празі помер колишній чоловік дочки Юлії Тимошенко Євгенії музикант Шон Карр. Про це повідомляється на сторінці у Facebook його рок-гурту Death Valley Screamers.

    «Шон Карр помер уві сні о 10 ранку 8 січня 2018 року, його донька Чарлі була поруч», - йдеться в повідомленні.

    Повідомляється, що Карр нещодавно відкрив у Празі клуб, він співпрацював із українськими байкерами і мав «величезну любов до України».

    shon-carr

    Нагадаємо, Шон Карр був лідером гурту Death Valley Screamers, бізнесменом і байкером.

    1 жовтня 2005 року в Києві він одружився з Євгенією Тимошенко, дочкою Юлії Тимошенко. Це був другий шлюб для музиканта. Пара розлучилася в березні 2012 року. У серпні 2013 року Карр одружився втретє - з британкою Мері Хілл. У музиканта залишилося двоє дітей - донька Чарлі й син Джекс.

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