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    Помер відомий український дизайнер, який одягав Білик і Лободу

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    Сергій Єрмаков вважався одним з найдорожчих дизайнерів України - Помер відомий український дизайнер, який одягав Білик і Лободу
    Сергій Єрмаков вважався одним з найдорожчих дизайнерів України

    Сергій Єрмаков через діабет останні роки практично нічого не бачив

    В Україні 20 січня помер відомий дизайнер Сергій Єрмаков. Про його смерть повідомила подруга Світлана Вольнова.

    Зазначається, що через діабет останні роки він практично нічого не бачив, але це не заважало йому створювати колекції одягу.

    «Помер наш прекрасний, наш дивовижний, наш талановитий дизайнер Сергій Єрмаков, друже мій, коханий. 20 січня сонячним ранком, вибачте, більше писати не можу, дуже боляче», ‒ написала Світлана на Facebook.

    Причину смерті Світлана Вольнова не повідомила. Сергію Єрмакову було 48 років. Останнім часом він пересувався на візку, був змушений користуватися слуховим апаратом.

    З дитинства Сергій Єрмаков страждав від цукрового діабету і був практично незрячим майже все життя.

    «З 11 років я інвалід першої групи», ‒ розповідав дизайнер в програмі «Життя відомих людей».

    Він захоплювався малюванням ще з шести років та проводив за цим заняттям 6-7 годин на день. Вже у старших класах Сергій придумував моделі суконь.

    Сергій Єрмаков вважався одним з найдорожчих дизайнерів України. Він шив одяг з дорогих і якісних матеріалів.

    Модельєр одягав Ірина Білик, Світлану Лободу, Дашу Астаф'єву, Камалію, Надію Мейхер і ще багато відомих українських леді. У сукні від Єрмакова Маша Єфросиніна закривала Євробачення-2005 у Києві.

    Ірина Білик засвітила стегнами - glamurchik.tochka.net

    Творчість українського кутюр'є цінували зарубіжні fashion-гуру, такі як Жан-Поль Готьє та В'ячеслав Зайцев.

    Як повідомлялося 18 січня, померла 37-річна депутатка Черкаської міської ради.

    Теги: смерть хвороби
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