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    Померла лауреатка Нобелівської премії, письменниця Тоні Моррісон

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    <span>Тоні Моррісон померла у віці 88 років</span> - Померла лауреатка Нобелівської премії, письменниця Тоні Моррісон
    Тоні Моррісон померла у віці 88 років

    У своїй творчості Моррісон описувала побут американських темношкірих жінок

    Померла лауреатка Нобелівської премії з літератури, американська письменниця Тоні Моррісон. Як повідомляє Associated Press, вона померла в одному з медичних центрів Нью-Йорка у віці 88 років.

    «Тоні Моррісон мирно відійшла минулої ночі, оточена сім'єю і друзями. Вона була надзвичайно відданою матір'ю, бабусею і тіткою, яка насолоджувалися часом, проведеним зі своєю сім'єю та друзями. Неперевершена письменниця, яка цінувала написане слово, своє власне, чи своїх учнів, чи будь-кого іще. Вона жадібно читала, і коли писала, то відчувала себе як вдома», - йдеться в заяві сім'ї.

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    Моррісон отримала Нобелівську премію у 1993 році. Нагороду присудили їй як письменниці, «котра у своїх повних мрії та поезії романах оживила важливий аспект американської реальності».

    У своїй творчості Моррісон описувала побут американських темношкірих жінок. За свій найвідоміший роман «Кохана» вона також була удостоєна Пулітцерівської премії у 1988 році.

     

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