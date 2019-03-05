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    У 2019 році вручать дві Нобелівські премії з літератури

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    У 2019 році вручать дві Нобелівські премії з літератури

    Торік премію з літератури не вручали, бо одразу кілька членів Шведської королівської академії подали у відставку через сексуальний скандал

    Шведська королівська академія у цьому році вручить дві Нобелівські премії з літератури за 2018 та 2019 роки. Таке рішення у вівторок, 5 березня, ухвалила фундація Нобеля, інформує агенція Reuters.

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    Торік Шведська королівська академія вирішила не оголошувати лауреата Нобелівської премії з літератури, тож приз у вісім мільйонів шведських крон (близько 777 тисяч євро) не дістався нікому.

    У 2018 році одразу кілька чинних членів Шведської академії, яка називає чергового лауреата, подали у відставку через скандал довкола відомого шведського фотографа і режисера Жана-Клода Арно. Майже два десятки жінок звинуватили Арно у сексуальних домаганнях. Під час журналістського розслідування з'ясувалося, що деякі проекти Арно фінансувалися з Нобелівського фонду.

    У листопаді 2018 року шведська академія оголосила новий склад Нобелівського комітету з літератури.

    Нобелівська премія з літератури присуджується з 1901 року. Її лауреатами відтоді стали загалом 114 осіб.

    Також в грудні минулого року у Норвегії вручили Нобелівську премію мируВолодарями почесної нагороди стали хірург Дені Муквеге з Демократичної Республіки Конго і правозахисниця з Іраку Наде Мурад. 

    На Нобелівську премію миру цьогоріч номінували понад 300 кандидатів.

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