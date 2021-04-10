Ляшко пояснив, чи закриватимуть церкви на Великдень

Головний санітарний лікар очікує «велику дискусію» через святкування релігійних свят в карантин

У дорожній карті вакцинації священнослужителі прирівняні до соціальних працівників і проходять вакцинацію разом із ними. Про це проінформував заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«Уже вакцинувалася достатня кількість священників», – сказав він журналістам у суботу.

Разом із тим, Ляшко не уточнив, скільки священнослужителів планується вакцинувати від Covid-19 і чи будуть вони щеплені до Великодня.

Щодо дозволу відвідувати храми під час Великодніх свят, Ляшко повідомив, що остаточного рішення поки немає, і він очікує «дуже велику дискусію».

«Потрібно знайти компроміс між дотриманням карантинних обмежень і тим, щоб когось не пустити до храму. Я думаю, ці питання протягом тижня будуть вирішені», – сказав він.

Ляшко зазначив, що вже є досвід минулого року щодо проведення дистанційних богослужінь під час Великодніх свят.

Другий етап вакцинації від Covid-19 розгорнули 22 березня. Відповідно до «дорожньої карти» вакцинації на цьому етапі вакцинують лікарів усіх закладів охорони здоров'я, соціальних працівників та осіб старше 80 років. Усі щеплення є добровільними і безкоштовними.

Як повідомлялося, оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я з вакцинокерованих інфекцій прирівняв священнослужителів до соціальних працівників і дозволив вакцинувати їх від Covid-19 на другому етапі вакцинації. Щоб записатися на щеплення, священнослужителям потрібно звернутися до свого керівництва і повідомити про бажання вакцинуватися. Ті, в свою чергу, передадуть списки координаторам з вакцинації в регіоні. Після узгодження з координаторами керівники повідомлять охочим про час і місце щеплення.

Крім того, вакциною Coronavac китайського виробництва, яку завезли до України наприкінці березня, вже з вівторка 13 квітня почнуть робити щеплення певним категоріям громадян, серед яких олімпійцям та паралімпійцям, які представлятимуть Україну на іграх 2021 року.

Також МОЗ планує на початку літа відкрити у великих містах центри вакцинації від Covid-19.