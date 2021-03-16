Глава УГКЦ вакцинувався від коронавірусу в прямому етері (відео)

Від коронавірусу в прямому етері вакцинували кількох релігійних діячів

Релігійних діячів, медиків та працівників Кабінету міністрів України вакцинували від коронавірусу в прямому етері. Про це повідомив керівник відділу з питань релігій, забезпечення права громадян на свободу світогляду і віросповідання Секретаріату Кабміну Андрій Юраш.

Щеплення від Covid-19 зробили:

голові Української греко-католицької церкви Святославу;

архімандриту, насельнику Михайлівського Золотоверхого монастиря Православної церкви України Лаврентію;

головному рабину Києва Ребе Йонатану Марковичу;

представникам Федерації єврейських громад в столиці України Леоніду Барацу та Борису Стругацькому;

керівнику відділу з питань релігій Секретаріату Кабінету міністрів України Андрію Юрашу.

Відеотрансляцію вакцинації проводило Міністерство охорони здоров'я України.

Усіх їх щепили вакциною AstraZeneca (Covishield). Це наразі єдина вакцина від коронавірусу, яка доступна в Україні.

Нагадаємо, в нашій державі дозволили використовувати залишкові дози вакцин для щеплення лідерів громадської думки. Це відбувається задля популяризації вакцинації, а також для уникнення утилізації вакцин із вже відкритих флаконів.

За минулу добу, 15 березня, в Україні вакциновано від коронавірусу 8928 осіб. Загалом від початку кампанії з вакцинації щеплення однією дозою отримали 62083 особи.

Зазначимо, з початку березня вже близько 15 країн Європи призупинили застосування вакцини Oxford/AstraZeneca через випадки виникнення тромбів.

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендувало включити анафілактичну реакцію і гіперчутливість (алергічну реакцію) до списку побічних ефектів вакцини AstraZeneca від Covid-19.

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