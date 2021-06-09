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    «Не впадаю в істерику». У відомої журналістки з Криму діагностували рак

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    Українська журналістка розповіла про страшну хворобу та звернулася по допомогу - «Не впадаю в істерику». У відомої журналістки з Криму діагностували рак
    Українська журналістка розповіла про страшну хворобу та звернулася по допомогу
    Фото з відкритих джерел

    Попереду у знаної журналістки виснажлива боротьба з онкологією

    Ведуча програми «Суспільне. Крим» Лариса Волошина на сторінці у Facebook розповіла, чому останнім часом зникла з публічного простору. Жінка написала про боротьбу з онкологією, яку нещодавно виявили, та попросила про допомогу.

    «Для людини, яка останнім часом тільки те і робить, що протистоїть: окупантам, обставинам, постійним особистим втратам дуже приваблива пропозиція – припинити спротив та сприймати все, як є. Але таке можливо тільки, якщо проблеми перебільшені, а звичка пручатися скоріше нагадує вередування з приводу чи без. Не можна насолоджуватися життям, коли саме життя, гідність, або свобода під загрозою. Я звикла боротися, бо знаю, що безнадія це не об'єктивна реальність. Це суб'єктивний стан готової до поразки душі», написала Волошина.

    Ведуча програми «Суспільне. Крим» написала, що їй діагностували онкологію. «Інститут раку ставить четверту стадію, але ізраїльські лікарі мають геть інший обнадійливий прогноз. Почуваюся по-різному, страху нема, відчаю теж. Я прекрасно усвідомлюю ризики, може тому не впадаю в істерику. Ніколи не сприймала негаразди як належне. Тож, спротив – то єдина можлива для мене реакція в цій ситуації», – уточнила жінка.

    Вона додала: «Попереду довга та виснажлива боротьба. І тут мені потрібна буде ваша підтримка та допомога. Все це коштує грошей, яких у мене просто немає».

    Нагадаємо, що телеведуча Алла Мазур вийшла в ефір без перуки. Телезірка з’явилась підсумковій програмі ТСН тиждень з короткою стрижкою і незафарбованою сивиною. Мазур пояснила, що такий її вчинок має продемонструвати, що онкохворим нема чого соромитися свого своєї зовнішності.

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    Теги: Крим здоров'я Facebook хвороби журналіст онкологія
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    «Не впадаю в істерику». У відомої журналістки з Криму діагностували рак