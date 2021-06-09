«Не впадаю в істерику». У відомої журналістки з Криму діагностували рак

Попереду у знаної журналістки виснажлива боротьба з онкологією

Ведуча програми «Суспільне. Крим» Лариса Волошина на сторінці у Facebook розповіла, чому останнім часом зникла з публічного простору. Жінка написала про боротьбу з онкологією, яку нещодавно виявили, та попросила про допомогу.

«Для людини, яка останнім часом тільки те і робить, що протистоїть: окупантам, обставинам, постійним особистим втратам дуже приваблива пропозиція – припинити спротив та сприймати все, як є. Але таке можливо тільки, якщо проблеми перебільшені, а звичка пручатися скоріше нагадує вередування з приводу чи без. Не можна насолоджуватися життям, коли саме життя, гідність, або свобода під загрозою. Я звикла боротися, бо знаю, що безнадія – це не об'єктивна реальність. Це суб'єктивний стан готової до поразки душі», – написала Волошина.

Ведуча програми «Суспільне. Крим» написала, що їй діагностували онкологію. «Інститут раку ставить четверту стадію, але ізраїльські лікарі мають геть інший обнадійливий прогноз. Почуваюся по-різному, страху нема, відчаю теж. Я прекрасно усвідомлюю ризики, може тому не впадаю в істерику. Ніколи не сприймала негаразди як належне. Тож, спротив – то єдина можлива для мене реакція в цій ситуації», – уточнила жінка.

Вона додала: «Попереду довга та виснажлива боротьба. І тут мені потрібна буде ваша підтримка та допомога. Все це коштує грошей, яких у мене просто немає».

Нагадаємо, що телеведуча Алла Мазур вийшла в ефір без перуки. Телезірка з’явилась підсумковій програмі ТСН тиждень з короткою стрижкою і незафарбованою сивиною. Мазур пояснила, що такий її вчинок має продемонструвати, що онкохворим нема чого соромитися свого своєї зовнішності.

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