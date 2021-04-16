Дочка російського актора Єфремова стала Сергієм

Анна-Марія має намір зробити гормональну терапію

Дочка російського актора Михайла Єфремова, який відбуває термін за п'яне ДТП зі смертельними наслідками, Анна-Марія назвалася хлопцем на ім'я Сергій і заявила, що готується до гормональної терапії. 20-річна дівчина опублікувала пост в Instagram, в якому по-новому знайомиться зі своєю аудиторією.

Вона заявила, що не хоче «залишатися дівчинкою», а й операцію зі зміни статі робити не буде. Вона має намір приступити до гормональної терапії.

«Мене звуть Сергій Єфремов. Мій музичний і творчий псевдонім – АЕМ Тіллмарі. Я небінарна трансмаскулінна людина. Небінарний – той, який типу і не мужик, і не жінка. Ні, я не планую операції. Але планую гормональну терапію. Я не хочу залишитися дівчинкою», – написала Анна-Марія, яка стала Сергієм.

Анна-Марія, яка стала Сергієм

Раніше Анна-Марія поділилася одкровеннями і розповіла про непрості стосунки з батьками і бажання змінити стать.

Нагадаємо, у Михайла Єфремова шестеро дітей від різних дружин. Актриса Ксенія Качаліна стала його четвертою дружиною і народила йому дочку Анну-Марію.

Михайло Єфремов зараз перебуває в колонії. Нещодавно вперше за п'ять місяців він зміг зустрітися з родичами.

Єфремова засудили на 7,5 років позбавлення волі за смертельне ДТП, яке сталося 8 червня. Він знаходився за кермом позашляховика в стані алкогольного сп’яніння і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з машиною, водій якої згодом помер.

Захист оскаржив вирок акторові Михайлу Єфремову, якому суд хотів дати 11 років за смертельну ДТП.

Ще перед оголошення вироку виступаючи в суді з останнім словом, актор заявив, що «11 років – смертний вирок» для нього і він боїться, що не доживе до закінчення строку.

Як повідомлялося 15 серпня, Михайло Єфремов письмово визнав провину в ДТП.