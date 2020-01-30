Помпео і Зеленський зустрінуться у п’ятницю



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Держсекретар США Майк Помпео проведе в Україні зустріч з президентом Володимиром Зеленським

За підсумками переговорів Володимир Зеленський і Майк Помпео виступлять перед журналістами

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 31 січня, зустрінеться з державним секретарем США Майком Помпео.

Про це повідомляє пресслужба глави Української держави.

«31 січня відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з державним секретарем США Майком Помпео», - ідеться в повідомленні.

Крім того, на 12 годину запланована зустріч президента України та державного секретаря США з представниками ЗМІ.

Як повідомляв Главком, Майк Помпео у четвер, 30 січня, прибуває з дводенним візитом до Києва, щоб висловити підтримку США суверенітету України і обговорити з президентом Володимиром Зеленським питання європейської безпеки.

Крім цього, секретар візьме участь в церемонії покладання вінків до Стіни пам’яті в Михайлівському соборі, щоб вшанувати пам'ять загиблих на Донбасі, і зустрінеться з представниками релігійного і громадянського суспільства.

У повідомленні наголошується, що держсекретар також планує відвідати Лондон (Велика Британія), Мінськ (Білорусь), Нур-Султан (Казахстан) і Ташкент (Узбекистан) з 29 січня по 4 лютого.

Як повідомлялось, 7 січня 2020 року Зеленський обговорив з Помпео плани щодо відновлення миру на тимчасово непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.