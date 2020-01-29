Візит держсекретаря США Помпео буде символічною демонстрацією підтримки України

Євген Магда директор Інституту світової політики

Євген Магда

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Держсекретар США Помпео під час спілкування із журналістами на спільній пресконференції з тодішнім міністром закордонних справ України Клімкіним. Вашингтон, 16 листопада 2018 року

Турне Майка Помпео повинне нагадати світові, що Вашингтон тримає руку на пульсі подій, проте зараз має низку проблем, які потребують більшої уваги

30 січня до України прибуде держсекретар Майк Помпео. У графіку керівника зовнішньополітичного відомства США доволі швидко знайшлися резервні дні, аби відвідати Велику Британію напередодні Brexit і країни Східної Європи та Центральної Азії.

Україна буде лише зупинкою під час турне Помпео, проте цей нюанс не варто драматизувати, як і доволі складне емоційне тло навколо двосторонніх відносин, яке спостерігається зараз у Сполучених Штатах. Президентська кампанія за океаном набирає обертів, а тамтешня преса не дуже любить не лише Дональда Трампа, але і наближених до нього осіб попри чутки про можливу відставку Помпео. Кадрова політика Трампа у питаннях долі високопосадовців буде підпорядкована його виборчій кампанії.

Не лише символічна підтримки України

Візит Майка Помпео, крім символічної демонстрації підтримки України Сполученими Штатами, має кілька практичних складових.

У контексті останніх трагічних подій припускаю, що держсекретар США захоче на власні очі переконатися у доказах знищення українського літака іранською системою ППО. Іран залишається спаринг-партнером Сполучених Штатів у регіоні Перської затоки, і подібна інформація зайвою не буде.

Очевидно, що без особистого зондажу шефом американської дипломатії (з урахуванням його досвіду перебування на чолі ЦРУ) неможливо буде визначити кандидатуру наступного посла США в Україні. Як відомо, на неї претендують колишній військовий Кіт Дейтон та кадровий дипломат Філіп Рікер. Проте будь-хто з них не зможе вступити на свою посаду раніше весни 2020-го, адже потребуватиме затвердження Конгресом.

Чи варто очікувати запрошення Володимира Зеленського до Білого дому, про яке говорили українські високопосадовці? Боюсь, що ні, оскільки зустріч з українським колегою для Дональда Трампа нині може викликати зайві асоціації, підвищену увагу з боку медіа (на яку команда Зеленського реагує відверто слабко) та додаткові проблеми. Тому Помпео обійдеться акцентованою заявою у Києві, яка прозвучить як відповідь на статтю Вільяма Тейлора у New York Times.

Очікують Помпео і в Мінську

З нетерпінням очікують на Майка Помпео і в Мінську, де минулого року розпочали процес відновлення дипломатичних відносин зі США на тлі помітного збільшення проблем у білорусько-російських відносинах. Сумнівно, що держсекретар привезе контракт на постачання американської нафти до Білорусі, але закликати Лукашенка до розвитку відносин із Україною йому цілком під силу. У Центральній Азії головний американський дипломат має наміри переконатися у міцності збудованих ще у 90-і контактів із тамтешньою політичною елітою.

Можна констатувати, що зовнішня політика США на напрямах, які не видаються адміністрації Трампа стратегічно важливими та не потребують використання військової сили, носитиме швидше реактивний характер. Турне Майка Помпео повинне нагадати світові, що Вашингтон тримає руку на пульсі подій, проте зараз має низку проблем, які потребують більшої уваги.

Джерело: Радіо Свобода

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»