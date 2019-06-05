Помпео закликав Європу не пов'язувати свою енергетику з Росією



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Заява Помпео прозвучала на тлі продовження будівництва газопроводу Nord Stream 2 під Балтійським морем, яке ведуть Москва

Держсекретар США Майк Помпео закликав європейські країни диверсифікувати джерела постачання енергоносіїв, щоб їхня «енергетична база не була пов'язана з Росією».

Про це повідомляє Голос Америки.

Заява прозвучала на тлі продовження будівництва газопроводу Nord Stream 2 під Балтійським морем, яке ведуть Москва та її європейські партнери.

«Ми в Америці просто сподіваємося, що Європа серйозно поставиться до необхідності диверсифікованої, безпечної енергетичної бази – не пов'язаної з Росією», – заявив Помпео голландському телеканалу.

За його словами, у разі конфлікту Росія буде використовувати будь-які наявні інструменти, щоб підвищити витрати для Європи, якщо вона захоче прийняти рішення, які відповідають її найкращим інтересам, але, можливо, не відповідають інтересам РФ.

«Ми сподіваємося, що Європа зрозуміє це правильно», - підкреслив держсекретар.

Нагадаємо, у Сенаті США підготували санкції проти компаній, які будують «Північний потік-2».

Нещодавно посол Сполучених Штатів в Німеччині Річард Гренелл вкотре пригрозив санкціями німецьким компаніям за участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2».

На початку травня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та прем'єр-міністр Словацької Республіки Петер Пеллегріні назвали «Північний потік-2» геополітичною зброєю.