Харківська компанія подала заявку на реєстрацію російської Covid-вакцини

До МОЗ із заявкою звернулася харківська компанія, при цьому давати коментарі у ній відмовляються

Товариство з обмеженою відповідальністю «Біолік» (Харків) подало до Міністерства охорони здоров'я України заяву на реєстрацію російської Covid-вакцини «Супутник V».

Про це повідомляє пресслужба компанії у вівторок, 5 січня.

«У зв'язку з численними запитами адміністрація АТ «Біолік» повідомляє, що 31.12.2020 р. на адресу МОЗ України нами дійсно було відправлено заяву про державну реєстрацію лікарського засобу - вакцини Гам-КОВІД-Вак, комбінованої векторної вакцини для профілактики короновірусної інфекції, викликаної вірусом Sars-CoV-2, виробництва ФДБУ НГЦЕМ ім. М.Ф. Гамалії, МОЗ РФ», – сказано в повідомленні.

Як пише «Укрінформ», від коментарів у компанії відмовляються, в приймальні відповідають, що «керівництва немає на місці», а спілкування зі ЗМІ обмежується тільки повідомленнями на сайті компанії.

Раніше повідомлялося, що Росія хоче розпочати в Україні клінічні випробування комбінованої вакцини від Covid-19.

На початку грудня 2020 року в адміністрації харківського Акціонерного товариства «Біолік» заперечували роботу з російським препаратом.

«АТ «Біолік» як національний виробник вакцин технічно здатний здійснити виробництво вакцини від коронавіруса, але лише за наявності її державної реєстрації в Україні. На даний момент АТ «Біолік» не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій відносно виробництва вакцини «Супутник V» або будь-яких інших вакцин проти коронавируса і ніколи не виробляли таких вакцин на технологічній базі компанії», – зазначали на підприємстві.

15 серпня Росія заявила про випуск власної вакцини від Covid-19. ВООЗ одразу ж заявила, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити, адже вона не пройшла третьої фази випробувань серед значної кількості добровольців. Влада Росії натякнула, що третьою фазою випробувань буде масова вакцинація росіян.

«Щодо російської вакцини - я говорив неодноразово, що не існує на сьогоднішній день російської вакцини. Коли говорять, що зареєстрували вакцину, яка не пройшла третю стадію - то нема про що говорити. Третя стадія - найбільша, за якої випробовується вакцина, в тому числі з точки зору її безпеки», - заявляв на початку грудня міністр охорони здоровʼя України.