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    Понад сім тисяч інфікованих на добу: Угорщина встановила рекорд із захворюваності на Covid-19

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    За минулу добу кількість нових захворювань в Угорщині зросла на 7269 - Понад сім тисяч інфікованих на добу: Угорщина встановила рекорд із захворюваності на Covid-19

    За минулу добу кількість нових захворювань в Угорщині зросла на 7269

    Фото з відкритих джерел

    Закупівля угорським урядом російської вакцини «Спутник» не врятувала країну від спалаху коронавірусу

    Спалах захворювань на Covid-19 спостерігається останніми днями в Угорщині. За минулу добу, 6 березня, кількість нових випадків інфікування коронавірусом в Угорщині зросла на 7269, що є найвищим показником від початку пандемії. Про це повідомляє «Мукачево.нет» з посиланням на дані уряду Угорщини.

    Зазначається, що з урахуванням нових випадків кількість інфікованих від початку пандемії в країні досягла 459 816 осіб.

    Упродовж минулої доби коронавірус забрав 146 життів, що довело загальну кількість померлих до 15 765. Водночас понад 333 тисячі угорців повністю видужали.

    «Наразі 7243 пацієнтів лікуються в госпіталях, з яких 751 – ще один сумний рекорд – перебувають на апаратах ШВЛ», – йдеться у матеріалі.

    Як повідомлялося раніше, Угорщина стала першою європейською країною, що отримала російську вакцину від коронавірусу «Спутник V».

    Теги: Угорщина рекорд вакцинація коронавірус
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