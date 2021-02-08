Як порівнювати ефективність вакцин від коронавірусу

Зазвичай подібні показники відрізняються для різних досліджень, тому порівнювати ефективність різних вакцин потрібно дуже обережно

Чи завжди можна це зробити, які дані потрібно мати та чому некоректно говорити про ефективність вакцини як про якесь одне визначене, окреме число.

Що таке ефективність вакцини?*

Щоб визначити ефективність вакцини, велику групу людей розбивають випадковим чином на дві підгрупи: плацебо-група (їм вводять замість вакцини якусь нейтральну речовину, часто просту воду) та група вакцинованих.

Потім протягом деякого часу наглядають за обома групами й рахують, скільки людей захворіло у першій та другій.

За визначенням, ефективність вакцини визначають як пропорційне зниження відсотку захворілих у групі вакцинованих, у порівнянні із плацебо-групою.

Що це означає? Формула наступна:

ЕВ = (ВВПлацебо - ВВВакциновані) / ВВПлацебо * 100%

ЕВ – ефективність вакцини

ВВПлацебо – відсоток випадків у плацебо-групі

ВВВакциновані – відсоток випадків у вакцинованій групі.

Для прикладу (реальні дані), під час одного з досліджень вакцини CoronaVac у Туреччині були отримані наступні результати. Група вакцинованих нараховувала 752 людини, з них три захворіли. Отже, відсоток випадків для вакцинованих, ВВВакциновані = 3/752 * 100 = 0.4%

У групі плацебо з 570 людей захворіло 26, отже, ВВПлацебо = 26/570 * 100 = 4.56%

Отже, ефективність вакцини ЕВ = (4.56 - 0.4) / 4.56 * 100 = 91.23%

Однак, вживати лише один показник ефективності – некоректно. Як і у випадку, наприклад, із соціологічними опитуваннями, потрібно вказувати інтервал найбільш ймовірних значень, оскільки про ефективність вакцини ми можемо говорити лише як про (випадкову) величину у якомусь діапазоні.

Наприклад, що менше випадків хвороби трапилось під час випробувань вакцини, то більший інтервал значень для її ефективності (тобто більша невизначеність). Для ситуації вище дослідники визначили такий інтервал від 71.3 до 97.3%.

Чи можна порівнювати ефективність різних вакцин?

Лише якщо у вас є повні дані випробувань, і то не завжди. Інколи протокол випробувань настільки різний, що це зробити неможливо. Тому спочатку потрібно дізнатися, як протокол випробувань визначає всі критичні параметри дослідження.

Наприклад, на показник ефективності дуже впливає, чим є “подія захворювання”: одне дослідження може враховувати (як випадок хвороби) усі випадки: навіть легкі або безсимптомні. Інше – рахує лише випадки середньої важкості, випадки шпиталізації, важкі та летальні.

У першому випадку ефективність буде значно меншою, ніж у другому. Так, за результатами випробувань у Бразилії, вакцина CoronaVac може запобігти 50% будь-яким випадкам, водночас її ефективність становить 78% для випадків середньої тяжкості й вище. Нагадаємо, що слід вказувати інтервал значень, а не лише один показник. Тому правильно буде сказати CoronaVac ефективна у 50% (інтервал 35–62%) для будь-яких випадків, та у 78% (інтервал 46–90%) для випадків середньої й вище тяжкості.

Існують десятки інших показників, які можуть впливати на результат дослідження вакцин. Наприклад, скільки часу після вакцинації очікують випадків зараження? З якого моменту починають рахувати? Наскільки якісно досліджено питання вже наявного імунітету у групі, яка бере участь у вакцинації? Наскільки коректно була складена початкова вибірка? (Результати випробувань серед молодих і відносно здорових військових, найпевніше, відрізнятимуться від результатів для людей 65+). Як діагностують легкий або безсимптомний COVID-19? Яким взагалі є механізм: чи люди самі повідомляють про симптоми, чи перевірку роблять організатори випробувань? Все це впливає на визначення ефективності вакцини.

Зазвичай всі подібні показники відрізняються для різних досліджень, тому порівнювати ефективність різних вакцин потрібно дуже обережно. Станом на 2021-02-08, ефективність різних вакцин, які мають бути поставлені в Україну, наступна:

Oxford/AstraZeneca 60% (48-68%)

CoronaVac 50% (35-62%)

NovaVax 89% (75-95%)

* Крім ефективності вакцини (efficacy), яку визначають під час випробувань в ідеальних умовах, є ще епідеміологічна ефективність (vaccine effectiveness), або ефективність вакцини в умовах реального поширення хвороби серед популяції. До проведення масової вакцинації цей показник здебільшого неможливо визначити.

Джерело: texty.org.ua