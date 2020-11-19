  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Угорщина вже отримала першу партію російської вакцини від Covid-19

    • Розсилка
    Євросоюз застерігав Угорщину від придбання неліцензованої російської вакцини - Угорщина вже отримала першу партію російської вакцини від Covid-19
    Євросоюз застерігав Угорщину від придбання неліцензованої російської вакцини

    Літак з першою партією російських вакцин прибув у Будапешт у четвер, 19 листопада, - керівник МЗС

    Угорщина стала першою європейською країною, що отримала російську вакцину від коронавірусу «Спутник V». Про це повідомив голова угорського МЗС Петер Сійярто.

    У дописі в Facebook Сійярто зазначив, що літак з першою партією російських вакцин прибув у Будапешт у четвер, 19 листопада.

    «Уряд робить все можливе, щоб надати угорському народу найбільш якісну і безпечну ефективну вакцину з якомога більшої кількості джерел, щоб захистити його життя і здоров'я», — написав міністр.

    Як зазначає Reuters, Єврокомісія застерігала країни-члени Європейського Союзу від придбання неліцензованих вакцин.

    Згідно з правилами ЄС, «Спутник V» повинен отримати спеціальний дозвіл від Європейського агентства лікарських засобів, перш ніж він зможе продаватися в будь-якій з 27 країн ЄС.

    Нагадаємо, у Росії п'ять медиків заразилися Covid-19 після щеплення вакциною. Це не перші випадки позитивних результатів тестів на коронавірус після першої вакцинації. До цього позитивні результати виявляли у медиків в Алтайському краї і Кемеровській області.

    До словаВООЗ повідомив 13 листопада, що перевірить якість російської вакцини від коронавірусу.

    Як повідомлялося, Україна до кінця року підпише дві угоди з представниками Covax (ініціативи щодо глобального доступу до вакцин проти Covid-19). 

    Теги: МЗС ЄС міністр Єврокомісія Будапешт Угорщина літак Україна Facebook щеплення вакцинація уряд ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies