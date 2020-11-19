Угорщина вже отримала першу партію російської вакцини від Covid-19

Літак з першою партією російських вакцин прибув у Будапешт у четвер, 19 листопада, - керівник МЗС

Угорщина стала першою європейською країною, що отримала російську вакцину від коронавірусу «Спутник V». Про це повідомив голова угорського МЗС Петер Сійярто.

У дописі в Facebook Сійярто зазначив, що літак з першою партією російських вакцин прибув у Будапешт у четвер, 19 листопада.

«Уряд робить все можливе, щоб надати угорському народу найбільш якісну і безпечну ефективну вакцину з якомога більшої кількості джерел, щоб захистити його життя і здоров'я», — написав міністр.

Як зазначає Reuters, Єврокомісія застерігала країни-члени Європейського Союзу від придбання неліцензованих вакцин.

Згідно з правилами ЄС, «Спутник V» повинен отримати спеціальний дозвіл від Європейського агентства лікарських засобів, перш ніж він зможе продаватися в будь-якій з 27 країн ЄС.

Нагадаємо, у Росії п'ять медиків заразилися Covid-19 після щеплення вакциною. Це не перші випадки позитивних результатів тестів на коронавірус після першої вакцинації. До цього позитивні результати виявляли у медиків в Алтайському краї і Кемеровській області.

До слова, ВООЗ повідомив 13 листопада, що перевірить якість російської вакцини від коронавірусу.

Як повідомлялося, Україна до кінця року підпише дві угоди з представниками Covax (ініціативи щодо глобального доступу до вакцин проти Covid-19).