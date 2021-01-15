Росія стрімко втрачає європейський ринок газу. Оприлюднені дані за 2020 рік

«Газпром» ще сподівається відновити свої позиції на ринку, якщо Азія почне активно купувати зріджений природній газ

Основний внесок у зниження частки «Газпрому» на європейському газовому ринку внесло провальне перше півріччя

Виробники зрідженого природного газу змусили російського монополіста «Газпром» потіснитися на ринку Європи. Про це пише видання «Коммерсант».

«Хоча російський трубопровідний газ поки залишається лідером в ЄС, загальна частка поставок компанії в європейському споживанні впала з 36% в 2019 році до 33% в 2020-м. Щоб утримати частку ринку Західної Європи, російський газовий монополіст майже в два рази наростив продажі на своїй електронному торговельному майданчику», - йдеться в повідомленні.

Найчастіше росіяни пропонували ціну нижче спотових значень на європейських хабах. При цьому скорочення частки «Газпрому» відбулося не за рахунок російських виробників зрідженого газу. За словами російської експертки Катерини Колбіковой з Vygon Consulting, частка скрапленого газу із заводу НОВАТЕК «Ямал СПГ» у європейському споживанні за рік майже не змінилася і склала до 3,3% (у 2019 році вона була на рівні 3,5%).

Основний внесок у зниження частки «Газпрому» на європейському газовому ринку внесло провальне перше півріччя.

«Тоді проти російської компанії зіграла його власна контрактна модель, в якій істотну частку мають угоди з тривалим лагом зміни цін», - відзначає видання.

Через таку особливість ціни за контрактами «Газпрому» виявлялися вище за спотові, і європейські покупці вважали за краще закуповувати зріджений природній газ, каже аналітик із газу центру енергетики московської школи управління «Сколково» Сергій Капітонов.

Російські експерти водночас сподіваються, що подібна модель може, навпаки, допомогти «Газпрому» відновити позиції у 2021 році, оскільки спотові ціни тестують локальні максимуми через аномальні морози.

«На такому тлі ціни за контрактами «Газпрому» виглядають більш привабливими. Крім того, російського газового монополіста може підтримати відновлення азіатських економік, зокрема Китаю. В результаті Азія може забрати надлишки зрідженого природнього газу і знизити конкуренцію в Європі», - резюмує видання.

Між іншим, Україна отримала від «Газпрому» понад $2 млрд за транзит у 2020 році. Загальний обсяг транспортування російського газу 2020 року склав 55,8 млрд куб. м.

Наприкінці грудня російські ЗМІ повідомили, що главу «Газпрому» хочуть прибрати. Ці чутки чутки підігріває і погане фінансове становище компанії: збиток у січні-вересні минулого року склав 202 мільярда рублів проти прибутку в 1,1 трильйона рублів роком раніше.

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