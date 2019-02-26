Попросила таблетку та впала: під Львовом раптово померла школярка



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Розтин показав, що у школярки була аневризма головного мозку

У селі Велике Колодно (Львівська область) раптово померла 15-річна школярка. Про це пише місцеве видання Львівська Мануфактура Новин.

За інформацією видання, 15-річна Ольга Вашківська прокинулася вранці від сильного головного болю і попросила у батька знеболюючу пігулку. Поки він шукав ліки, дівчинка втратила свідомість.

Батько викликав сільську медсестру, але вона констатувала смерть.

Розтин показав, що у школярки була аневризма головного мозку.

Відзначається, що дівчинка ніколи не скаржилася на здоров’я. Хвороба ніяк себе не проявляла.

Аневризмами називають маленькі утворення у кровоносних судинах головного мозку, котрі наповнюються кров’ю та спричиняють тиск на мозок. Вчасно не виявлені аневризми тягнуть за собою серйозні наслідки. Існує ризик, що набряк унаслідок тиску спричинить незворотні пошкодження або ж відбудеться розрив судини та крововилив у мозок.

За словами медиків, з такою хворобою можна жити роками, а можна померти за кілька хвилин.