Популярність Євросоюзу серед його мешканців зросла до рекордного рівня

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Більшість мешканців Євросоюзу підтримують його існування

Підтримка Європейського Союзу серед мешканців його держав-членів зросла до найвищого рівня за останні 35 років

Популярність Європейського Союзу серед громадян його держав-членів зросла до рекордного рівня. Більше двох третин жителів ЄС (67 відсотків) вважають, що їхні країни отримують переваги від членства в блоці, йдеться в оприлюдненому у середу, 23 травня, опитуванні «Євробарометр», проведеному на замовлення Європейського парламенту. Це найвищий рівень підтримки ЄС з 1983 року.

У 2010-2011 роках лише трохи більше половини опитаних (53 відсотки) вважали, що їхні країни виграють від членства в блоці. Прихильність громадян до ЄС зросла після проведення британського референдуму щодо виходу з блоку.

Нині майже половина жителів ЄС (48 відсотків респондентів) вважають, що їхні голоси впливають на рішення, що ухвалюються в ЄС. Тим часом якщо в Німеччині свій голос вважають впливовим 72 відсотки опитаних, то в Італії - лише 30. Це навіть менше, ніж у Великобританії, яка виходить зі складу ЄС - там про важливість свого голосу повідомили 35 відсотків респондентів.

Водночас лише 32 відсотка жителів Євросоюзу вважає, що розвиток блоку йде в правильному напрямку. Щодо політики Євросоюзу, то громадяни підтримують нові партії, що виступають проти політичного істеблішменту. На думку 56 відсотків опитаних, ці політичні сили можуть зробити реальні і необхідні зміни в суспільстві.

Передвиборчі кампанії мають концентруватися на питанні боротьби з тероризмом, підтримці молоді, вирішенні проблем безробіття, імміграції, а також економічних проблем, вважають опитані.