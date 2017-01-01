  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Поранений біля під Троїцьким український військовий помер у лікарні

    Військовий ЗСУ, який вчора зазнав поранень, помер
    Поранений вчора біля Троїцького український військовий помер у лікарні Попасної. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник. «Вчора внаслідок ворожого обстрілу біля Троїцького один захисник України отримав важке поранення. Його було оперативно евакуйовано, але, на жаль, від отриманих травм
    • Сьогодні, 14:24
    • Розсилка

    Військовий ЗСУ, який вчора зазнав поранень, помер

    Поранений вчора біля Троїцького український військовий помер у лікарні Попасної. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

    «Вчора внаслідок ворожого обстрілу біля Троїцького один захисник України отримав важке поранення. Його було оперативно евакуйовано, але, на жаль, від отриманих травм військовослужбовець помер у лікарні Попасної. Керівництво Міноборони, Генштабу, військовослужбовці ЗСУ, бойові побратими висловлють щирі співчуття рідним і близьким воїна, який загинув за Україну», - сказав Мотузяник.

    Окрім цього, за його словами, минулої доби один український військовий зазнав поранень.

    «Його було доставлено до військово-мобільного госпіталю, де йому зараз надається вся необхідна медична допомога», - зазначив він.

    Читайте також
    АТО ЗСУ Міноборони
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ