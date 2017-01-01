Поранений біля під Троїцьким український військовий помер у лікарні

Військовий ЗСУ, який вчора зазнав поранень, помер

Поранений вчора біля Троїцького український військовий помер у лікарні Попасної. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник. «Вчора внаслідок ворожого обстрілу біля Троїцького один захисник України отримав важке поранення. Його було оперативно евакуйовано, але, на жаль, від отриманих травм



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Військовий ЗСУ, який вчора зазнав поранень, помер

Поранений вчора біля Троїцького український військовий помер у лікарні Попасної. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Вчора внаслідок ворожого обстрілу біля Троїцького один захисник України отримав важке поранення. Його було оперативно евакуйовано, але, на жаль, від отриманих травм військовослужбовець помер у лікарні Попасної. Керівництво Міноборони, Генштабу, військовослужбовці ЗСУ, бойові побратими висловлють щирі співчуття рідним і близьким воїна, який загинув за Україну», - сказав Мотузяник.

Окрім цього, за його словами, минулої доби один український військовий зазнав поранень.

«Його було доставлено до військово-мобільного госпіталю, де йому зараз надається вся необхідна медична допомога», - зазначив він.