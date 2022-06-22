Порошенко анонсував нову закордонну поїздку

«Найближчим часом поїдемо за кордон для того, щоб привезти нову партію озброєння і броньованої техніки, нову партію вантажівок»

Петро Порошенко разом з народними депутатами «Європейської Солідарності» побував на південному фронті. П’ятий президент передав три нові пікапи та спорядження артилеристам Військово-морських сил ЗСУ.

Порошенко не став розкривати подробиці комплектації автівок, однак сказав – хлопці задоволені.

«Ми домовилися, що ми не розкриваємо комплектацію, але це не базова комплектація», – зазначив Порошенко.

«Тут ми бачимо всю Україну. Тут хлопці з Харкова, тут хлопці з Франківська, так, Руслане. Тут хлопці у нас і з Києва є, з Миколаєва та Одеси. Так що вся географія України представлена, і сьогодні вся Україна боронить свою землю і викидає російських орків на смітник», – наголошує п’ятий президент.

«Саме ці воїни зробили тим, хто напав і вбивав наших людей, перший сюрприз у Чорнобаївці. Вони видали їм квиток до пекла. Артилеристи, які зупинили ворога і відстояли Миколаїв. Дякую генералу Марченку і дякую тим хлопцям, які зараз отримали ці подарунки. І величезна вдячність народу України», – говорить Порошенко.

Був і другий «подарунок» ворогам – зазначає Петро Порошенко. «Бо ракета, яку ми створили з 14-го року, і яка зараз відома вже всьому світові, яка називається «Нептун», видала ще один квиток, але вже у напрямку рапанів, на дно біля острова Зміїний. І великий корабель ракетами «Нептун», які керувалися саме цими хлопцями, був відправлений на дно, захистивши Одесу, захистивши весь південь від морського десанту і прибравши протиповітряну оборону», – розповідає п’ятий президент.

«Зараз вже неможливо робити десантні операції на чорноморському узбережжі моря, бо саме такі герої України – артилеристи їх прикривають», – пояснює Петро Порошенко.

Він також зазначив, що пікапи – це не перший і не останній подарунок воїнам-артилеристам. «Ми з вами збираємо кошти на дрони, і серед 350 дронів, контракт на які укладений, і половину з яких сплачуєте ви, перераховуючи кошти «Справі Громад», частина цих дронів прийде сюди. І нові буксири «Бехи», нові крейсери «Москва», нові інфраструктурні об’єкти з русньою будуть ліквідовані, а це буде наближати перемогу України», – пояснює п’ятий президент.

«Отримавши зброю від наших партнерів, яка має більший радіус застосування, ніж російська зброя, ми, не зважаючи на кількісну перевагу росіян, точно переможемо. Я переконаний, в це треба вірити і робити – кожен, хто що може, має робити для того, щоби Україна перемогла. І тому сьогодні ми тут, на півдні. Тому сьогодні ми підтримуємо наших бійців», – говорить Порошенко.

«Найближчим часом поїдемо за кордон для того, щоб привезти нову партію вже озброєння і броньованої техніки, нову партію вантажівок, і ви про це скоро дізнаєтеся», – зазначив Порошенко.

Як відомо, Фонд Порошенка подвоює кожну суму, зібрану волонтерами ГО «Справа Громад».

«На кожну вашу гривню ми будемо додавати одну свою, і ефективність використання кожної вашої копійки буде вдвічі вищою. Ми знаходимо найкращі ціни, в найкоротші терміни постачання і найякіснішу продукцію. Кращим – краще!», – наголошує Петро Порошенко.

Підтримка Збройних сил України – наразі головний пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого на потреби армії витрачено понад 350 мільйонів гривень.

За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), автомобілі на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).

Фонд Порошенка тісно співпрацює з волонтерами ГО «Справа громад» і «Res_Publika. Брати по зброї», які окремо теж зібрали десятки мільйонів гривень для підтримки захисників України.