Порошенко показав 24 «неймовірні машини», які йдуть на фронт (фото)

Краща техніка йде нашим воїнам для того, щоб знищувати і вбивати агресора

Краща техніка йде нашим воїнам для того, щоб знищувати і вбивати агресора

Автомобілі коштували майже 16 млн гривень

Майже 20 мільйонів гривень зібрали волонтери спільно з Фондом Порошенка на 24 пікапи для Десантно-штурмових військ.

Перш ніж нові Mitsubishi L 200 передати на фронт, їх ретельно готують – перефарбовують у камуфляж, міняють гуму для того, щоб машина не боялась жодної багнюки. А також дооснащують набором інструментів, тентом, бензопилкою, маскувальною сіткою та іншим необхідним на передовій спорядженням.

У ГО «Справа Громад» та Фонді Порошенка переконані: у війська більш ефективно передавати нову техніку, бо вона не відмовить у найвідповідальнішу мить і має значно більший ресурс.

«Найкраще – йде найкращим. Майже 16 млн гривень було витрачено на ці 24 неймовірні машини. Ще майже 4 млн було витрачено на дообладнання. І всього – це майже 20. В тому числі 10 млн – це ваші гроші, а 10 – мої з Мариною. І ми об’єдналися разом», – пояснює Петро Порошенко.

Як відомо, Фонд Порошенка традиційно подвоює суму коштів, які збирають волонтери.

«Краща техніка йде нашим воїнам для того, щоби бити, давати по пиці, знищувати і вбивати агресора, викидати геть з української землі», – зазначає Порошенко.

«Це все – піар. Піар, який ми з вами робимо для того, щоб захистити Україну. Захистили Київ – захистимо Україну», – зауважує п‘ятий президент.

Підтримка Збройних сил України – наразі головний пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого на потреби армії витрачено понад 350 мільйонів гривень.

За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), автомобілі на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).

Фонд Порошенка тісно співпрацює з волонтерами ГО «Справа громад» і «Res_Publika. Брати по зброї», які окремо теж зібрали десятки мільйонів гривень для підтримки захисників України.