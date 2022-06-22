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    Думки вголос

    Місце України в Євросоюзі. Як не втратити цей шанс

    • Інна Совсун

      Народний депутат

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    Українці завжди боролись за свої права - Місце України в Євросоюзі. Як не втратити цей шанс
    Українці завжди боролись за свої права
    фото з соцмереж

    На часі все, що робить нас більш цивілізованим суспільством

    Ми мали ратифікувати Стамбульську конвенцію не лише тому, що Україна має гармонізувати своє законодавство з європейським. Коли вирішується доля нашого кандидатства в ЄС. Хоча це вагома причина.

    Ми мали ратифікувати Стамбульську конвенцію насамперед для себе. Це категорично неправильно, коли на підтримку і захист постраждалі від домашнього насильства українки можуть скоріше розраховувати в Нідерландах, Австрії, Естонії, Іспанії, Польщі, Німеччині, Грузії, Ірландії, але не в Україні. Особливо якщо згадати, що Україна є співавторкою Стамбульської конвенції.

    Конвенція про запобігання насильству потрібна нам, щоб наші жінки та діти почувалися безпечно й захищено у власній країні. Щоб якщо їх захочуть вдарити чи принизити вдома, вони могли отримати всю необхідну допомогу: медичну, юридичну, психологічну.

    Гидко, коли деякі політики та інші діячі використовують проти конвенції Ради Європи аргументи, засновані на мракобіссі pycького міра.

    Лякають злим і страшним словом «ґeндep», яке взагалі-то зустрічається в українському законодавстві 981 раз і присутнє з часів президентства Кучми

    Так от, ви не того боїтеся.

    Всьому світові відкрилися звірства pociйських військових на окупованих українських територіях. На Донеччині, Харківщині, Херсонщині, Київщині.

    Це чинила apмія РФ – зріз pociйського суспільства та одночасно структура, що представляє pociйську державу.

    Ось до чого доходить суспільство скрєп і духовного лицемірства. Дикі істоти, що кажуть жінці «б'є, значить любить», «сама винна», «патамучто нєльзя бить на свєтє красівой такой» та іншу гидоту.

    Рociйська держава не те що не ратифікувала, а й навіть не підписала Стамбульську конвенцію. Там взагалі немає закону про боротьбу з насильством, а з 2019 року будь-які дії, пов'язані з домашнім насильством, – декриміналізовані.

    Для pociян домашнє насильство, побої, зґвaлтyвання – це норма

    І саме цю деградантську, хвору, злочинну норму вони хочуть насадити на територіях, які прийшли захоплювати.

    Але від pociйської apмії нас боронять Збройні Сили України. А наше завдання в парламенті – захистити від pycького міра українське законодавство.

    Ми не дозволимо побудувати в Україні суспільство «нравітся не нравітся, тєрпі моя красавіца».

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    Джерело: блог Інни Совсун

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    Теги: ЄС росія окупанти війна закон держава Україна Стамбульська конвенція домашнє насильство окупація #stoprussia
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    Місце України в Євросоюзі. Як не втратити цей шанс