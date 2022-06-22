Місце України в Євросоюзі. Як не втратити цей шанс
На часі все, що робить нас більш цивілізованим суспільством
Ми мали ратифікувати Стамбульську конвенцію не лише тому, що Україна має гармонізувати своє законодавство з європейським. Коли вирішується доля нашого кандидатства в ЄС. Хоча це вагома причина.
Ми мали ратифікувати Стамбульську конвенцію насамперед для себе. Це категорично неправильно, коли на підтримку і захист постраждалі від домашнього насильства українки можуть скоріше розраховувати в Нідерландах, Австрії, Естонії, Іспанії, Польщі, Німеччині, Грузії, Ірландії, але не в Україні. Особливо якщо згадати, що Україна є співавторкою Стамбульської конвенції.
Конвенція про запобігання насильству потрібна нам, щоб наші жінки та діти почувалися безпечно й захищено у власній країні. Щоб якщо їх захочуть вдарити чи принизити вдома, вони могли отримати всю необхідну допомогу: медичну, юридичну, психологічну.
Гидко, коли деякі політики та інші діячі використовують проти конвенції Ради Європи аргументи, засновані на мракобіссі pycького міра.
Лякають злим і страшним словом «ґeндep», яке взагалі-то зустрічається в українському законодавстві 981 раз і присутнє з часів президентства Кучми
Так от, ви не того боїтеся.
Всьому світові відкрилися звірства pociйських військових на окупованих українських територіях. На Донеччині, Харківщині, Херсонщині, Київщині.
Це чинила apмія РФ – зріз pociйського суспільства та одночасно структура, що представляє pociйську державу.
Ось до чого доходить суспільство скрєп і духовного лицемірства. Дикі істоти, що кажуть жінці «б'є, значить любить», «сама винна», «патамучто нєльзя бить на свєтє красівой такой» та іншу гидоту.
Рociйська держава не те що не ратифікувала, а й навіть не підписала Стамбульську конвенцію. Там взагалі немає закону про боротьбу з насильством, а з 2019 року будь-які дії, пов'язані з домашнім насильством, – декриміналізовані.
Для pociян домашнє насильство, побої, зґвaлтyвання – це норма
І саме цю деградантську, хвору, злочинну норму вони хочуть насадити на територіях, які прийшли захоплювати.
Але від pociйської apмії нас боронять Збройні Сили України. А наше завдання в парламенті – захистити від pycького міра українське законодавство.
Ми не дозволимо побудувати в Україні суспільство «нравітся не нравітся, тєрпі моя красавіца».
Джерело: блог Інни Совсун