Українці завжди боролись за свої права

На часі все, що робить нас більш цивілізованим суспільством

Ми мали ратифікувати Стамбульську конвенцію не лише тому, що Україна має гармонізувати своє законодавство з європейським. Коли вирішується доля нашого кандидатства в ЄС. Хоча це вагома причина.

Ми мали ратифікувати Стамбульську конвенцію насамперед для себе. Це категорично неправильно, коли на підтримку і захист постраждалі від домашнього насильства українки можуть скоріше розраховувати в Нідерландах, Австрії, Естонії, Іспанії, Польщі, Німеччині, Грузії, Ірландії, але не в Україні. Особливо якщо згадати, що Україна є співавторкою Стамбульської конвенції.

Конвенція про запобігання насильству потрібна нам, щоб наші жінки та діти почувалися безпечно й захищено у власній країні. Щоб якщо їх захочуть вдарити чи принизити вдома, вони могли отримати всю необхідну допомогу: медичну, юридичну, психологічну.

Гидко, коли деякі політики та інші діячі використовують проти конвенції Ради Європи аргументи, засновані на мракобіссі pycького міра.

Лякають злим і страшним словом «ґeндep», яке взагалі-то зустрічається в українському законодавстві 981 раз і присутнє з часів президентства Кучми

Так от, ви не того боїтеся.

Всьому світові відкрилися звірства pociйських військових на окупованих українських територіях. На Донеччині, Харківщині, Херсонщині, Київщині.

Це чинила apмія РФ – зріз pociйського суспільства та одночасно структура, що представляє pociйську державу.

Ось до чого доходить суспільство скрєп і духовного лицемірства. Дикі істоти, що кажуть жінці «б'є, значить любить», «сама винна», «патамучто нєльзя бить на свєтє красівой такой» та іншу гидоту.

Рociйська держава не те що не ратифікувала, а й навіть не підписала Стамбульську конвенцію. Там взагалі немає закону про боротьбу з насильством, а з 2019 року будь-які дії, пов'язані з домашнім насильством, – декриміналізовані.

Для pociян домашнє насильство, побої, зґвaлтyвання – це норма

І саме цю деградантську, хвору, злочинну норму вони хочуть насадити на територіях, які прийшли захоплювати.

Але від pociйської apмії нас боронять Збройні Сили України. А наше завдання в парламенті – захистити від pycького міра українське законодавство.

Ми не дозволимо побудувати в Україні суспільство «нравітся не нравітся, тєрпі моя красавіца».

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Джерело: блог Інни Совсун

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