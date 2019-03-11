Порошенко: через розкрадання в «Укроборонпромі» порушено «близько 10» справ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент України Петро Порошенко

Президент «гарантував нульову толерантність до корупції»

За фактами, оприлюдненими ЗМІ про розкрадання в «Укроборонпромі» правоохоронними органами порушено «близько 10 кримінальних справ, у всіх фігурантів проведено обшуки».

Про це ввечері 10 березня в інтерв’ю телеканалу ICTV заявив президент України Петро Порошенко.

«Після мого звернення порушено додаткових близько 10 кримінальних справ, проведені обшуки у всіх фігурантів, пред’явлені звинувачення. Є рішення судів в тому числі і по директорам», - сказав Порошенко.

«Я гарантую нульову толерантність до корупції. Я гарантую, що ті, хто вкрав, будуть нести відповідальність. Можу наголосити, що ні прізвища, ні посади, ні якісь зв’язки - дружні чи родинні, не зупинять нашу ефективні дії у подолання корупції», - підкреслив президент.

Глава держави також наголосив, що ведеться постійна планомірна робота у боротьбі із корупцією протягом п’яти років. Він додав, що сьогодні суттєво покращилась ситуація у подоланні цього явища.

Говорячи про ситуацію в армії і оборонпромі 2014 року, Порошенко заявив, що «крали всі».

«Я хочу всім нагадати, яка була ситуація в оборонпромі і в армії в 2014 році - крали всі, весь час з часів незалежності України. Розпродавали, знищували армію і міністри і прем’єри. Закупали за дорогими цінами...», - зазначив він.

За його словами, за цими фактами «порушено 400 кримінальних справ, пред'явлено 120 звинувачень, отримані вироки суду, керівники підприємств або звільнені, або потрапили під вирок суду».

Також Порошенко заявив, що особисто витратив на благодійність майже 1,5 млрд гривень, з них «значну частину - на армію».

При цьому він заявив, що не допустить, щоб «цей витік інформації (розслідування Bihus.info - ред.), який ще обов'язково треба перевірити і притягти винних до відповідальності, якщо це підтвердиться», використовувався для атак на армію і оборонну промисловість.

За словами президента, наслідком таких нападів на армію буде її послаблення, уповільнення темпів забезпечення новітньою зброєю.

Раніше Порошенко назвав терміни проведення аудиту «Укроборонпрому».

За його словами, до аудиту «Укроборонпрому» слід залучити всесвітньо відому компанію.

Також президент заявив, що щодо «Укроборонпрому» відкрито 480 кримінальних проваджень.

Напередодні генпрокурор зазначив, що корупційним схемам в «Укроборонпромі» могли сприяти в НАБУ, ДФС та СБУ.

Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

Фігурант журналістського розслідування Ігор Гладковський назвав усі звинувачення журналістів безпідставними, а оприлюднене ними смс-листування – фейком.

Нагадаємо, що 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

7 березня суд арештував чотирьох екс-службовців «Спецтехноекспорту».

Проте наступного дня директор та двоє екс-службовців «Спецтехноекспорту» вийшли під заставу із СІЗО.