Порошенко дав «зелене світло» ухваленню закону про нацбезпеку

Законопроект спрямовано на підвищення ефективності діяльності всіх складових сектору безпеки і оборони відповідно до норм і стандартів НАТО та ЄС

Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 січня 2018 року «Про проект Закону України «Про національну безпеку України». Відповідний указ глава держави підписав у понеділок, 5 лютого. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. Закон розроблявся у тісній



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Законопроект спрямовано на підвищення ефективності діяльності всіх складових сектору безпеки і оборони відповідно до норм і стандартів НАТО та ЄС

Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 січня 2018 року «Про проект Закону України «Про національну безпеку України». Відповідний указ глава держави підписав у понеділок, 5 лютого.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Закон розроблявся у тісній взаємодії з експертами НАТО, США та Європейського союзу з метою приведення української законодавчої бази у відповідність до стандартів держав-членів НАТО. Після ухвалення парламентом цей закон має стати основою для розробки та оновлення законодавства у сфері національної безпеки і оборони.

За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, закон «Про національну безпеку України» має узагальнити та привести до єдиного знаменника усі вже здійснені та заплановані реформи сектору безпеки і оборони України, а також поєднати у собі не тільки базові засади національної безпеки, а й питання демократичного цивільного контролю та основи планування у цих сферах.

Турчинов додав, що законопроект спрямовано на підвищення ефективності діяльності всіх складових сектору безпеки і оборони відповідно до норм і стандартів НАТО та ЄС.

«Якнайшвидше ухвалення цього законопроекту має стати важливим елементом у сфері захисту української державності та протидії російській агресії», — наголосив Турчинов.