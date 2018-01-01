Порошенко доручив цьогоріч почати виробництво ракетного комплексу «Вільха»

У грудні український ракетний комплекс «Вільха» пройшов успішні випробування

Президент Петро Порошенко доручив цього року завершити процес випробувань вітчизняного ракетного комплексу «Вільха» і розпочати його виробництво. Про це він заявив під час засідання РНБО, повідомляє прес-служба глави держави. «Петро Порошенко нагадав про дуже вдалі випробування ракетного комплексу «Вільха» та



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У грудні український ракетний комплекс «Вільха» пройшов успішні випробування

Президент Петро Порошенко доручив цього року завершити процес випробувань вітчизняного ракетного комплексу «Вільха» і розпочати його виробництво.

Про це він заявив під час засідання РНБО, повідомляє прес-служба глави держави.

«Петро Порошенко нагадав про дуже вдалі випробування ракетного комплексу «Вільха» та підкреслив, що поставлено завдання, щоб у 2018 році завершили процес випробувань і розпочали виробництво «Вільхи» для того, щоб різко підвищити і точність, і відстань, на яку можуть бути завдані удари», – ідеться в повідомленні.

Як відомо, 22 грудня 2017 року український ракетний комплекс «Вільха» пройшов успішні випробування.

Усі складові ракети «Вільха» вироблені в Україні, зокрема нові система управління, ракетне паливо й бойова частина. Одна з особливостей цього ракетного комплексу – система управління ракетою, яка передбачає корекцію її польоту завдяки імпульсним двигунам.

Ракета здатна нести різні бойові частини залежно від призначення.

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони на своєму засіданні затвердила Державне оборонне замовлення на 2018-2020 роки.

Зокрема, фінансування державного оборонного замовлення в 2018 році збільшено на 37% і перевищило 21 млрд грн.