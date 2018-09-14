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    Порошенко і президент Естонії обговорили протидію гібридним загрозам з боку РФ

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    Порошенко і президент Естонії обговорили протидію гібридним загрозам з боку РФ

    Президенти скоординували подальші кроки задля звільнення політв'язнів

    Президент України Петро Порошенко та президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайд скоординували підходи щодо протидії гібридним викликам з боку РФ, а також спільні кроки задля звільнення українських політичних в’язнів в Росії.

    Про це повідомляє прес-служба адміністрації президента.

    Також в ході зустрічі було обговорено актуальні питання двостороннього порядку денного, включаючи подальший розвиток торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва.

    «З Керсті Кальюлайд, яка стала першим лідером іноземної держави, що у травні 2018 року відвідала лінію розмежування на Сході України, було докладно обговорено розвиток безпекової ситуації, зумовленої триваючою військовою агресією РФ», - йдеться у повідомленні.

    Порошенко такж подякував Кальюлайд за практичну допомогу, у тому числі і шляхом реалізації конкретних проектів з відбудови інфраструктури на Cході України.

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