Порошенко і Столтенберг обговорили безпеку в Чорному та Азовському морях



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Фото: прес-служба Адміністрації президента

Лідери також обговорили запланований на липень цього року візит в Україну Північноатлантичної Ради НАТО

Президент Петро Порошенко обговорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом євроатлантичний курс України, співробітництво з Альянсом для посилення безпеки в акваторії Чорного й Азовського морів та тиск на Росію з метою звільнення полонених моряків.

Про це йшлося під час зустрічі лідерів у Брюсселі, повідомляє прес-служба Глави Української держави.

«Петро Порошенко підкреслив незмінність законодавчо визначеного курсу євроатлантичної інтеграції України, який має потужну підтримку в українському суспільстві», - ідеться в повідомленні.

Глава держави також висловив сподівання, що держави-члени Альянсу підтримають євроатлантичні прагнення України, яка готова вже сьогодні розпочати виконання Плану дій щодо членства в НАТО. У цьому контексті було наголошено на важливості наступного Саміту Альянсу в Лондоні для фіксації євроатлантичних амбіцій України.

Крім того, на зустрічі відзначено важливість подальшого розвитку практичного співробітництва України з НАТО, передусім з метою посилення безпеки в акваторії Чорного та Азовського морів, а також підкреслено необхідність посилення тиску на Росію з метою звільнення полонених українських моряків.

Лідери також обговорили питання підготовки запланованого на липень цього року візиту в Україну Північноатлантичної Ради НАТО.

«Президент України подякував НАТО і Єнсу Столтенбергу особисто за послідовну консолідовану підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та практичну допомогу у зміцненні обороноздатності країни», - розповіли в АП.

У свою чергу, Єнс Столтенберг відзначив реформи, здійснені в Україні під керівництвом Порошенка, в тому числі реформи, що наблизили Україну до членства в НАТО.