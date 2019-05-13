ЄС продовжив мандат місії EUAM в Україні іще на два роки

Головним завданням EUAM в Україні є підтримка нашої країни у розвитку надійних та ефективних служб безпеки для зміцнення верховенства права

Європейський союз продовжив мандат Дорадчої місії ЄС в Україні (EUAM) до 31 травня 2021 року.

Про це йдеться у резолюції Ради міністрів ЄС, яку поширено на сайті Європейської ради.

«Сьогодні рада ЄС продовжила мандат EUAM в Україні до 31 травня 2021 року. Вона також ухвалила бюджет у 54 мільйони євро на наступні два роки, із його зростанням більше ніж на 25 відсотків, що відображує інтенсифікацію дій цієї місії, включаючи шляхом встановлення другого мобільного підрозділу, який буде розгорнутий на Сході та південному Сході України», - йдеться у документі.

У повідомленні нагадується, що головним завданням EUAM в Україні є підтримка України у розвитку надійних, підзвітних та ефективних служб безпеки для зміцнення верховенства права. Цей процес спрямований на відновлення довіри громадян України до їх цивільних служб безпеки. Місія ЄС підтримує реформи цивільного сектору безпеки, у тісній взаємодії з поліцією та іншими правоохоронними органами та юридичними службами, зокрема, з офісом (Генерального) прокурора.

Місія надає стратегічні поради українській владі та підтримує її шляхом надання практичних дій з тренування персоналу. Місія ЄС в Україні, за повідомленням, має п’ять пріоритетів, зокрема, кадровий менеджмент, кримінальні розслідування, громадський порядок, цивільна поліція та розділ повноважень. Наприклад, EUAM в Україні допомогла в імплементації нової концепції охорони громадського порядку, і зараз виконує дорадчу роботу у реформі сектору безпеки та парламентського нагляду, які виходять з закону України про національну безпеку, що був ухвалений у червні 2018 року.

Документ нагадує, що EUAM в Україні це неозброєна дорадча цивільна місія із штаб-квартирою в Києві та відділеннями у Львові, Харкові та Одесі. Місія виконує проекти по всій країні. Вона була заснована 22 липня 2014 року та розпочала оперативну діяльність з 1 грудня 2014 року. Наразі місія налічує 300 співробітників.