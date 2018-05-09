Порошенко і Туск домовилися про проведення саміту Україна-ЄС

Порошенко і Туск домовилися провести саміт Україна-ЄС влітку в Брюсселі

Президент України Петро Порошенко зустрівся з президентом Європейської Ради Дональдом Туском. Про це повідомляє прес-служба глави української держави. Повідомляється, що лідери домовилися провести наступний ювілейний 20-й саміт Україна - Європейський союз влітку 2018 року в Брюсселі. Президент України поінформував Туска про ситуацію на Донбасі,



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Порошенко і Туск домовилися провести саміт Україна-ЄС влітку в Брюсселі

Президент України Петро Порошенко зустрівся з президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

Про це повідомляє прес-служба глави української держави.

Повідомляється, що лідери домовилися провести наступний ювілейний 20-й саміт Україна - Європейський союз влітку 2018 року в Брюсселі. Президент України поінформував Туска про ситуацію на Донбасі, ході операції об'єднаних сил і останні факти порушення російською стороною Мінських домовленостей.

Співрозмовники також обговорили питання продовження і можливого посилення режиму санкції проти Росії.

Лідери обговорили хід імплементації реформ в Україні. Мова йшла про створення антикорупційного суду, реформування системи національної безпеки, виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Також сторони обговорили шляхи посилення допомоги з боку ЄС.