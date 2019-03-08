Порошенко нагородив жінок, які воювали на Донбасі проти Росії



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Президент Петро Порошенко до 8 березня нагородив жінок, які брали участь у війні на Донбасі Фото: Адміністрація президента України

166 жінок, які брали участь у війні, удостоєні вищих державних нагород

Президент, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко нагородив представниць силових структур, які брали участь у відсічі агресії на сході України. Про це повідомляється на сайті Адміністрації президента.

«Упродовж усіх п'яти років, під час яких Україна протистоїть ворожій агресії, пліч-о-пліч з воїнами-чоловіками є жінки. Це особливість Збройних сил України, інших силових підрозділів», - сказав глава держави. Він наголосив, що поруч зі змінами у забезпеченні та оснащенні армії різко збільшилася кількість жінок в українському війську.

«Я вітаю ці зміни. І вітаю кожного, хто прийняв рішення долучитися до справи оборони держави. Є жінки-воїни, але й водночас – жінки-берегині. На бойових позиціях, де присутні жінки, дисципліна і поведінка абсолютно інші. Жінки цементують нашу оборону і дають сили тим, хто знаходиться на передньому краї», - сказав Порошенко.

Глава держави нагадав про подвиг Лесі Бакланової, яка загинула 10 жовтня 2018 року біля шахти Бутівка в районі Авдіївської промзони. Присутні вшанували пам'ять усіх полеглих в боротьбі за Україну хвилиною мовчання.

Загалом, статус учасника бойових дій отримали понад 7 тисяч жінок — військовослужбовців та працівників Збройних сил України, 166 з них удостоєні вищих державних нагород, у тому числі п’ятеро нагороджені посмертно.