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    Порошенко обговорив з президентами Словаччини та Фінляндії звільнення політв'язнів

    • Розсилка
    Петро Порошенко і Андрій Кіска&nbsp; - Порошенко обговорив з президентами Словаччини та Фінляндії звільнення політв'язнів
    Фото з відкритих джерел
    Петро Порошенко і Андрій Кіска 

    Європейські лідери висловлюють Україні свою підтримку

    Президент України Петро Порошенко під час телефонних бесід з президентами Словаччини та Фінляндії з нагоди Дня Незалежності України підняв питання звільнення заручників і політв'язнів, утримуваних в Росії і на окупованих територіях.

    Як повідомляє прес-служба глави Української держави, в розмові з президентом Словаччини Андрієм Кіскою висловив подяку за зусилля зі звільнення політичних в'язнів, незаконно утримуваних в Росії і на окупованих нею територіях.

    Співрозмовники обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного та скоординували співпрацю в рамках Генеральної асамблеї ООН.

    З президентом Фінляндії Саулі Нііністьо Порошенко скоординував позиції і подальші зусилля для забезпечення прогресу в мирному врегулюванні ситуації на Донбасі.

    «Було відзначено важливість звільнення українських заручників і політичних в'язнів, незаконно утримуваних на тимчасово окупованих територіях і в Росії, зокрема негайного звільнення українського режисера Олега Сенцова», - сказано в повідомленні прес-служби.

    Президенти України і Фінляндії також обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, зокрема погодили терміни наступних контактів на вищому рівні.

     

    Петро Порошенко Словаччина політв’язні Фінляндія політика Україна президент
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