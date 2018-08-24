Порошенко обговорив з президентами Словаччини та Фінляндії звільнення політв'язнів



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Фото з відкритих джерел Петро Порошенко і Андрій Кіска

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Президент України Петро Порошенко під час телефонних бесід з президентами Словаччини та Фінляндії з нагоди Дня Незалежності України підняв питання звільнення заручників і політв'язнів, утримуваних в Росії і на окупованих територіях.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, в розмові з президентом Словаччини Андрієм Кіскою висловив подяку за зусилля зі звільнення політичних в'язнів, незаконно утримуваних в Росії і на окупованих нею територіях.

Співрозмовники обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного та скоординували співпрацю в рамках Генеральної асамблеї ООН.

З президентом Фінляндії Саулі Нііністьо Порошенко скоординував позиції і подальші зусилля для забезпечення прогресу в мирному врегулюванні ситуації на Донбасі.

«Було відзначено важливість звільнення українських заручників і політичних в'язнів, незаконно утримуваних на тимчасово окупованих територіях і в Росії, зокрема негайного звільнення українського режисера Олега Сенцова», - сказано в повідомленні прес-служби.

Президенти України і Фінляндії також обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, зокрема погодили терміни наступних контактів на вищому рівні.