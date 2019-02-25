Порошенко оголосив війну бідності в Україні



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Фото: прес-служба президента України

«Це наша відповідь: бойові дії - на фронті, у боротьбі з бідністю - монетизація субсидій, збільшення і індексація пенсій», - заявив президент Петро Порошенко

Президент Петро Порошенко заявив, що монетизація субсидій і індексація пенсій є початком ефективних кроків у боротьбі з бідністю в країні.

Про це він сказав під час виступу на Раді регіонального розвитку Київщини.

«Зараз, коли ми подолали економічні наслідки російської агресії, коли відновлюється зростання і з’являються реальні можливості вирішення соціальних проблем, ми відкриваємо другий фронт. Перший фронт всім зрозумілий – Україна робить надзусилля, щоб дати відсіч російському агресору. Але є в нас ворог аж ніяк не менш небезпечний, ніж російська агресія. Знаєте ім’я цього ворога? Це є бідність. І ми сьогодні маємо відкрити фронт боротьби з бідністю», - заявив Порошенко, якого цитує прес-служба глави держави.

За його словами, на сьогодні почали надходити ресурси, які дозволяють починати ефективні кроки по боротьбі з бідністю.

«Чотири роки ми проводили реформи, щоб створити економічний фундамент держави», - підкреслив президент. Він нагадав, що вдалося забезпечити високі надходження і формування золотовалютних резервів держави, стабілізувати національну валюту, банківську систему, уповільнити інфляцію, скоротити бюджетний дефіцит.

Президент зазначив, що було прийнято рішення про монетизацію субсидій.

«В цілому по Україні субсидії наразі отримують 3 мільйони 700 тисяч домогосподарств, наголошую, з яких 70% це пенсіонери», - зауважив Порошенко, додавши, що в середньому субсидія складає 1600 грн.

Президент додав, що вже в березні українці «отримають на руки живі гроші і самі будуть оплачувати ними комунальні послуги», а також з 1 березня запроваджується нова практика – автоматична індексація пенсій.

«Пенсії зростуть у понад 8 млн пенсіонерів. Наголошую, мова йде не про одноразову акцію, а про збільшення пенсійних виплат. Віднині така процедура буде автоматично здійснюватися щороку з урахуванням двох факторів: перша - рівень інфляції, друге - зростання середньої заробітної плати в країні», - заявив Порошенко.

За його словами, поточний перерахунок пенсій склав 17% і має складати не менше 100 грн. «Але і 100 грн це не достатньо. Тому на нараді в Пенсійному фонді я запропонував здійснити і запровадити одноразову виплату допомоги найменш захищеним і забезпеченим пенсіонерам, тим, хто отримує нижче або на рівні мінімальної пенсії», - сказав президент.

«Це наша відповідь: бойові дії – на фронті, у боротьбі з бідністю – монетизація субсидій, збільшення і індексація пенсій», - заявив Порошенко.

Нагадаємо, упродовж березня-травня «Укрпошта» доставлятиме отримувачам монетизовані субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.