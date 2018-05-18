Порошенко підписав указ про введення нових санкцій проти Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 2 травня

Президент України Петро Порошенко підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про персональні санкції стосовно фізичних та юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України.

Про це йдеться в указі №126/2018 від 14 травня, опублікованому на сайті глави держави в ніч на п'ятницю, 18 травня.

«Ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 2 травня 2018 «Про застосування і скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», - зазначається в документі за підписом Порошенка.

Контроль за виконанням рішення президент поклав на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Указ набуває чинності з дня його публікування.

Нагадаємо, 2 травня РНБО України запровадила персональні санкції проти деяких фізичних і юридичних осіб, які пов’язані з агресією Російської Федерації проти України. Крім того, було продовжено дію санкцій, застосованих у попередні роки.

Як раніше повідомлялося, президент України Петро Порошенко доручив уряду і РНБО України підготувати обмежувальні заходи відносно РФ і синхронізувати їх з санкціями США і європейськими країнами.

6 квітня Мінфін США оголосив про те, що після консультацій з держдепартаментом американська адміністрація ввела санкції щодо семи російських бізнесменів, 12 компаній, 17 урядових службовців РФ, а також проти однієї компанії РФ з торгівлі зброєю і пов'язаного з нею банку.

14 травня ЄС ввів санкції проти організаторів незаконних виборів Путіна в Криму.