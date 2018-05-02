Україна ввела персональні санкції щодо російських високопосадовців

Крім того, було продовжено дію санкцій, застосованих у попередні роки

Україна запровадила персональні санкції проти деяких фізичних і юридичних осіб, які пов’язані з агресією Російської Федерації проти України. Про це повідомляє прес-служба РНБО. «Санкції запроваджуються за ініціативою Кабінету міністрів України, Служби безпеки України, Національного банку України на три роки або безстроково щодо



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Крім того, було продовжено дію санкцій, застосованих у попередні роки

Україна запровадила персональні санкції проти деяких фізичних і юридичних осіб, які пов’язані з агресією Російської Федерації проти України. Про це повідомляє прес-служба РНБО.

«Санкції запроваджуються за ініціативою Кабінету міністрів України, Служби безпеки України, Національного банку України на три роки або безстроково щодо фізичних і юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України, до підготовки і проведення незаконного голосування в окупованому Криму у рамках виборів президента РФ, представників російської окупаційної адміністрації у Криму, бойовиків російських збройних формувань на окупованій території Донецької та Луганської областей тощо», - йдеться у повідомленні.

Також запроваджено санкції щодо осіб, які причетні до інформаційної та кіберагресії проти нашої країни, до протиправних дій проти громадян України, котрі незаконно утримуються в Росії, депутатів Державної Думи та членів Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації тощо.

Крім того, було продовжено дію санкцій, застосованих у попередні роки.

Також сьогодні президент України Петро Порошенко доручив міністру закордонних справ України Павлу Клімкіну протягом тижня внести пропозицію про відкликання всіх представників України з координаційних органів СНД.

Як раніше повідомлялося, президент України Петро Порошенко доручив уряду і РНБО України підготувати обмежувальні заходи відносно РФ і синхронізувати їх з санкціями США і європейськими країнами.

Секретар РНБО ОлександрТурчинов 13 квітня заявляв, що протягом тижня відбудеться засідання РНБО, яке розгляне це питання. «За дорученням президента наступного тижня відбудеться Рада національної безпеки і оборони, де будуть продовжені санкції, які існують сьогодні проти РФ, і продубльовані санкції, які взяли Сполучені Штати та інші, європейські, країни», - заявив Турчинов, виступаючи на XI Київському безпековому форумі.

Як повідомлялося, 6 квітня Мінфін США оголосив про те, що після консультацій з держдепартаментом американська адміністрація ввела санкції щодо семи російських бізнесменів, 12 компаній, 17 урядових службовців РФ, а також проти однієї компанії РФ з торгівлі зброєю і пов'язаного з нею банку.

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