Порошенко підписав закон про підвищення соцзахисту військових



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Петро Порошенко

Президент запевнив, що згідно закону «гарантується підвищення рівня соціального захисту українських військовослужбовців»

Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону України «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях».

Про це у неділю повідомляє прес-служба глави держави.

«Гарантується підвищення рівня соціального захисту українських військовослужбовців. І на сьогоднішній день, я переконаний, що це той шлях, яким ми рухаємося в дуже правильному напрямку», - заявив Порошенко на зустрічі з керівниками закордонних дипломатичних представництв України та військовослужбовцями ЗСУ під час робочої поїздки в Авдіївку.

Зазначається, що метою цього закону є забезпечення комплексного врегулювання питання соціального захисту громадян, які беруть участь у здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки й оборони України.

«Реалізація закону дозволить учасникам операції Об’єднаних сил отримати право на користування державними гарантіями, передбаченими для учасників АТО, ветеранів та учасників бойових дій», - йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні Порошенко прибув до прифронтової Авдіївки. До цього українські посли, які прибули до Києва на ХІІІ Нараду керівників закордонних дипломатичних представництв, у неділю, 26 серпня, вилетіли на Донбас.