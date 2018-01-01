Порошенко підписав закон про протидію домашньому насильству

Законопроект, зокрема, запроваджує термін «домашнє насильство», яке карається громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, арештом на термін до шести місяців, обмеженням волі на термін до п’яти років або позбавленням волі на термін до двох років

Президент України Петро Порошенко підписав закон України «Про запобігання і протидію домашньому насильству», повідомляє 4 січня прес-служба голови держави.

«Документом передбачається впровадження комплексного підходу до боротьби з домашнім насильством, суттєве доповнення наявних інструментів такої боротьби, введення нових визначень термінів, та інших норм, спрямованих на покращення захисту потерпілих від домашнього насильства. Зокрема, законом передбачено створення і забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства», – йдеться в повідомленні.

Верховна Рада ухвалила законопроект про запобігання домашньому насильству 6 грудня 2017 року. Згідно з пояснювальною запискою, законопроект імплементує положення конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, яка також відома як Стамбульська конвенція.

Законопроект, зокрема, запроваджує термін «домашнє насильство», яке карається громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, арештом на термін до шести місяців, обмеженням волі на термін до п’яти років або позбавленням волі на термін до двох років.

Документ також доповнює Кримінальний кодекс України статтею про «примушування до шлюбу» і встановлює покарання за це правопорушення у формі арешту на термін до шести місяців, обмеження волі на термін до трьох років або позбавлення волі на аналогічний термін.

Документ стане чинним через рік з дня його опублікування.

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок ухвалена в 2011 році. Тоді її підписала й Україна. Проект закону про ратифікацію конвенції зареєстрований у Верховній Раді у листопаді 2016 році, він переданий на доопрацювання в профільний комітет.