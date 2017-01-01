Порошенко підписав зміни до бюджету-2017

Зміни до бюджету мають вирішити найнагальніші соціально важливі питання

Президент України Петро Порошенко підписав закон № 2191 -VIII «Про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік». Про це повідомляє прес-служба глави держави. «Закон забезпечує вирішення найнагальніших, в тому числі соціально важливих питань. Документ також спрямований на ефективне та цільове



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Підписання президентом Петром Порошенком закону

Зміни до бюджету мають вирішити найнагальніші соціально важливі питання

Президент України Петро Порошенко підписав закон № 2191 -VIII «Про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік». Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Закон забезпечує вирішення найнагальніших, в тому числі соціально важливих питань. Документ також спрямований на ефективне та цільове використання бюджетних коштів у 2017 році, шляхом перерозподілу бюджетних призначень в межах затвердженого загального обсягу видатків та надання кредитів», - йдеться в повідомленні.

Законом, зокрема передбачається збільшення видатків на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, медичну субвенцію для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я.

Для продовження здійснення фінансування у 2018 році, Законом передбачається збереження на рахунках загального фонду відповідних місцевих бюджетів залишків коштів субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій та на рахунках спеціального фонду - залишків коштів субвенції на заходи із розвитку системи охорони здоров’я у сільській місцевості.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, у липні Верховна Рада збільшила дохідну частину державного бюджету України 2017 року близько на 39,7 млрд грн - до 771 млрд грн, видаткову - на 40,7 млрд грн, до 841,1 млрд грн.

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