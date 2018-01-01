Порошенко подякував Мей за навчання українських військових
- Сьогодні, 13:43
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Глава держави зустрівся із прем’єр-міністром Великої Британії
Президент України Петро Порошенко у Мюнхені під час безпекової конференції провів зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей. Про це інформує Банкова.
Президент подякував за продовження навчальної місії для українських військових в рамках операції Orbital.
Співрозмовники також обговорили розгортання миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу.
Порошенко запросив Терезу Мей відвідати Україну з візитом.
Нагадаємо, у рамках участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки, президент України Петро Порошенко провів зустрічі з міністром оборони США Джеймсом Меттісом.
У рамках участі у Мюнхенській безпековій конференції президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.