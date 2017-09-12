Порошенко поговорив про гроші та реформи із президентом Єврокомісії

Сторони висловили занепокоєння впровадженням проекту «Північний потік-2»

У рамках участі у Мюнхенській безпековій конференції президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером. Про це інформує Банкова. Співрозмовники обговорили перспективи виділення Євросоюзом четвертої програми макрофінансової допомоги Україні, а також шляхи реалізації ініціативи «Східне



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сторони висловили занепокоєння впровадженням проекту «Північний потік-2»

У рамках участі у Мюнхенській безпековій конференції президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером. Про це інформує Банкова.

Співрозмовники обговорили перспективи виділення Євросоюзом четвертої програми макрофінансової допомоги Україні, а також шляхи реалізації ініціативи «Східне партнерство+».

Президент Європейської комісії запевнив, що Європейський Союз готовий посилити всебічну підтримку України у 2018 році на шляху системних реформ та імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Співрозмовники обговорили хід реформ в Україні. Президент України відзначив важливість формування незалежної антикорупційної інфраструктури і, зокрема незалежного Антикорупційного суду.

Лідери домовились розпочати підготовку до наступного двадцятого саміту Україна-ЄС.

Також було висловлено занепокоєння впровадженням проекту «Північний потік-2», який президент України назвав політичним.

Нагадаємо, у рамках участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки, президент України Петро Порошенко провів зустрічі з міністром оборони США Джеймсом Меттісом.