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    Порошенко поговорив про гроші та реформи із президентом Єврокомісії

    Сторони висловили занепокоєння впровадженням проекту «Північний потік-2»
    У рамках участі у Мюнхенській безпековій конференції президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером. Про це інформує Банкова. Співрозмовники обговорили перспективи виділення Євросоюзом четвертої програми макрофінансової допомоги Україні, а також шляхи реалізації ініціативи «Східне
    • Сьогодні, 12:58
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    Сторони висловили занепокоєння впровадженням проекту «Північний потік-2»

    У рамках участі у Мюнхенській безпековій конференції президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером. Про це інформує Банкова.

    Співрозмовники обговорили перспективи виділення Євросоюзом четвертої програми макрофінансової допомоги Україні, а також шляхи реалізації ініціативи «Східне партнерство+».

    Президент Європейської комісії запевнив, що Європейський Союз готовий посилити всебічну підтримку України у 2018 році на шляху системних реформ та імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

    Співрозмовники обговорили хід реформ в Україні. Президент України відзначив важливість формування незалежної антикорупційної інфраструктури і, зокрема незалежного Антикорупційного суду.

    Лідери домовились розпочати підготовку до наступного двадцятого саміту Україна-ЄС.

    Також було висловлено занепокоєння впровадженням проекту «Північний потік-2», який президент України назвав політичним.

    Нагадаємо, у рамках участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки, президент України Петро Порошенко провів зустрічі з міністром оборони США Джеймсом Меттісом.

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