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    Порошенко поговорив з Помпео про реформи, санкції проти РФ та політв'язнів

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    Президент України Петро Порошенко - Порошенко поговорив з Помпео про реформи, санкції проти РФ та політв'язнів
    Президент України Петро Порошенко

    Президент України та держсекретар США провели телефонну розмову

    Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з держсекретарем США Майком  Помпео.

    Як повідомили в ніч на 8 липня у прес-службі Порошенка, сторони підтримали підходи до подальшої протидії російській агресії та відновлення територіальної цілісності України, в тому числі з урахуванням останніх контактів між главами двох держав.

    Петро Порошенко подякував Майку Помпео за історичну декларацію про невизнання спроби анексії українського Криму російським агресором. У цьому зв’язку було наголошено на пріоритетності продовження руху від політики невизнання анексії до політики деокупації Криму.

    Відзначено, що підходи США щодо політики відносно Росії залишаються чіткими і недвозначними – допоки Кремль не змінить свою конфронтаційну політику, ціна агресії для Росії буде і надалі зростати, - додають у прес-службі.

    Сторони також наголосили, що політика санкцій щодо Росії зберігатиметься, допоки не будуть відновлені суверенітет і територіальна цілісність України, включно з Кримом. Спроби російської сторони нагнітати ситуацію і надалі отримуватимуть адекватну відповідь і збільшуватимуть ціну триваючої агресії.

    Співрозмовники обговорили важливість скоординованих дій у рамках просування ініціативи розміщення міжнародних миротворців ООН на всій території окупованого Донбасу, включно з поверненням контролю над неконтрольованою ділянкою кордону України з Росією.

    Важливу увагу було приділено питанню звільнення українських заручників та політичних в’язнів, які утримуються в Росії та на окупованих територіях на Донбасі і в Криму. 

    «Маємо посилити тиск на Росію для якнайшвидшого звільнення всіх українських заручників, зокрема  Олега Сенцова, який голодує уже 86 день», - наголосив Петро Порошенко.

    Глава української держави та державний секретар США підтвердили рішучу позицію Києва та Вашингтону щодо існуючих безпекових викликів внаслідок реалізації проекту «Північний потік – 2».

    «Державний секретар Сполучених штатів Америки Майк Помпео привітав президента України Петра Порошенка  з успішним  початком процесу запуску  Антикорупційного суду. Сторони також обговорили актуальні питання зміцнення стратегічного партнерства між Україною і США, зокрема у сфері безпеки і оборони, а також підтримку прогресу нашої держави на шляху реформ, у тому числі у рамках розвитку співробітництва з МВФ», - резюмується у повідомленні.

    Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп завив, що санкції проти Росії залишаться в тому виді, в якому вони є зараз.

    Як відомо, 25 липня США закріпили невизнання анексії Криму на рівні офіційної декларації. У заяві держсекретаря Майка Помпео вказується, що США відмовляються визнати претензії Росії щодо Криму і закликали Москву припинити незаконну окупацію півострова.

    Президент України Петро Порошенко вважає, що заява США «нарешті позбавить Кремль імперських ілюзій».

    Читайте також повний текст Кримської декларації.

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