Трамп: санкції проти Росії залишаться без змін



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Дональд Трамп

Трамп високо оцінив успіх своєї «великої» зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп завив, що санкції проти Росії залишаться в тому виді, в якому вони є зараз.

Про це глава Білого дому повідомив під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте, передає CNN.

«Санкції проти Росії залишаться такими, якими вони є», — наголосив Трамп.

"Sanctions on Russia will remain as-is," US President Trump says pic.twitter.com/PvMkjnU0jH — CNN Politics (@CNNPolitics) 30 липня 2018 р.

Крім того, Трамп високо оцінив успіх своєї «великої» зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Конте також заявив про відкритість до діалогу з Росією.

Раніше, новий прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте погодився в рамках саміту G7 в Канаді на подальше продовження санкцій щодо РФ, не зважаючи на попередню заяву про необхідність повернути Москву в G7.

Нагадаємо, 25 липня США закріпили невизнання анексії Криму на рівні офіційної декларації. У заяві держсекретаря Майка Помпео вказується, що США відмовляються визнати претензії Росії щодо Криму і закликали Москву припинити незаконну окупацію півострова.

Державний департамент США вручив Кримську декларацію групі українських посадовців, серед яких був лідер кримських татар Мустафа Джемілєв.

Президент України Петро Порошенко вважає, що заява США «нарешті позбавить Кремль імперських ілюзій».

Очільник МЗС України Павло Клімкін заявив, що «маємо зміцнити зусилля і тиснути на Росію».

Міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило про підтримку офіційної політики США щодо невизнання анексії Криму.

Глава МЗС Німеччини заявив про незмінність позиції Берліна щодо Криму - незаконна анексія півострова Росією суперечить нормам міжнародного права.

Читайте також повний текст Кримської декларації.