Трамп: санкції проти Росії залишаться без змін

Трамп високо оцінив успіх своєї «великої» зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп завив, що санкції проти Росії залишаться в тому виді, в якому вони є зараз.

Про це глава Білого дому повідомив під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте, передає CNN.

«Санкції проти Росії залишаться такими, якими вони є», — наголосив Трамп.

"Sanctions on Russia will remain as-is," US President Trump says pic.twitter.com/PvMkjnU0jH