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    Порошенко похвалився модернізованими винищувачами МіГ (відео)

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    Винищувач&nbsp;<span>МіГ-29МУ1</span> - Порошенко похвалився модернізованими винищувачами МіГ (відео)
    Фото: Укроборонпром
    Винищувач МіГ-29МУ1

    Два бойові літаки передали одній з військових частин

    Українські військові отримали модернізовані винищувачі МіГ-29МУ1. Про це 1 серпня написав на своїй сторінці у Facebook президент Петро Порошенко.

    «Два бойові літаки, які посилять обороноздатність української армії, - вже в одній з військових частин», - заявив Порошенко.

    Президент зауважив, що винищувач МіГ-29, як і Су-27, є основним бойовим літаком Повітряних сил України.

    «Модернізований до рівня МіГ-29МУ1 літак зокрема отримав більш потужну радіолокаційну станцію, а також інтегровану в бортовий радіонавігаційний комплекс систему супутникової навігації», - повідомив Порошенко.

    За його словами, роботи з удосконалення бойового літака виконав Львівський державний авіаційно-ремонтний завод разом з іншими підприємствами Державного концерну «Укроборонпром».

    Раніше повідомлялося, що на військовому параді у Києві на честь Дня Незалежності України буде представлено нові зразки української техніки та зброї. 

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