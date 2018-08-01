Порошенко похвалився модернізованими винищувачами МіГ (відео)



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Фото: Укроборонпром Винищувач МіГ-29МУ1

Два бойові літаки передали одній з військових частин

Українські військові отримали модернізовані винищувачі МіГ-29МУ1. Про це 1 серпня написав на своїй сторінці у Facebook президент Петро Порошенко.

«Два бойові літаки, які посилять обороноздатність української армії, - вже в одній з військових частин», - заявив Порошенко.

Президент зауважив, що винищувач МіГ-29, як і Су-27, є основним бойовим літаком Повітряних сил України.

«Модернізований до рівня МіГ-29МУ1 літак зокрема отримав більш потужну радіолокаційну станцію, а також інтегровану в бортовий радіонавігаційний комплекс систему супутникової навігації», - повідомив Порошенко.

За його словами, роботи з удосконалення бойового літака виконав Львівський державний авіаційно-ремонтний завод разом з іншими підприємствами Державного концерну «Укроборонпром».

Раніше повідомлялося, що на військовому параді у Києві на честь Дня Незалежності України буде представлено нові зразки української техніки та зброї.