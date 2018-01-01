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    Порошенко поінформував генсека НАТО про ситуацію на Донбасі

    Президент подякував НАТО за допомогу в протидії російській агресії
    Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Президент висловив вдячність НАТО за послідовну політичну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та важливу практичну допомогу в протидії російській агресії. [READ_MORE]
    • Сьогодні, 20:08
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    Президент подякував НАТО за допомогу в протидії російській агресії

    Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

    Президент висловив вдячність НАТО за послідовну політичну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та важливу практичну допомогу в протидії російській агресії.

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    Порошенко поінформував генсека НАТО про ситуацію на Донбасі та триваючі порушення вогню з боку російських окупаційних військ.

    Президент підтвердив, що Україна продовжує реалізацію курсу євроатлантичної інтеграції та активно реформує сектор безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО. У цьому зв'язку було відзначено нещодавнє схвалення Радою національної безпеки і оборони України проекту Закону України про національну безпеку.

    Під час розмови було також обговорено актуальні питання подальшої взаємодії в рамках Комісії Україна – НАТО.

    Як повідомлялося, закон «Про національну безпеку України» розроблявся у тісній взаємодії з експертами НАТО, США та Європейського Союзу з метою приведення української законодавчої бази у відповідність до стандартів держав-членів НАТО. Після ухвалення парламентом цей закон має стати основою для розробки та оновлення законодавства у сфері національної безпеки і оборони.

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