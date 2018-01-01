Порошенко пояснив, чим важливий законопроект про нацбезпеку
- Вчора, 23:16
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Законопроект про нацбезпеку повинен привести стандарти нацбезпеки і оборони України у відповідність до стандартів нацбезпеки ЄС
Президент Петро Порошенко стверджує, що законопроект «Про національну безпеку» спрямований на членство України в ЄС і НАТО.
Про це він заявив під час засідання РНБО.
«Проект (законопроект «Про національну безпеку України» – ред.) ставить перед собою завдання членства України і в Європейському Союзі, і в Північноатлантичному Договорі, що має бути безумовною гарантією безпеки, суверенітету та територіальної цілісності нашої держави», - сказав президент.
На його думку, цей законопроект повинен привести стандарти нацбезпеки і оборони України у відповідність до стандартів нацбезпеки ЄС.
Як відомо, 17 січня 2018 року Рада національної безпеки і оборони України підтримала законопроект «Про національну безпеку України».
В РНБО зазначають, що після ухвалення парламентом цей закон має стати основою для розробки та оновлення законодавства у сфері національної безпеки і оборони.
Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони на своєму засіданні затвердила Державне оборонне замовлення на 2018-2020 роки.
Зокрема, фінансування державного оборонного замовлення в 2018 році збільшено на 37% і перевищило 21 млрд грн.