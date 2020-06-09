«Європейська солідарність» закликала депутатів з інших фракцій і груп дати підписи за недовіру уряду



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У Порошенка зазначили, що перший крок зроблено – вже одержані підписні листи для висловлення недовіри нинішньому Кабінету міністрів

Критична ситуація в державі, помножена на повну нездатність уряду та монобільшості протистояти сьогоденним викликам, потребують невідкладної консолідації опозиційних сил, - преконані у «Євросолідарності»

«Європейська солідарність» закликає опозиційні сили долучитися до її ініціативи і висловити недовіру Кабміну Дениса Шмигаля.

Наводимо повний текст заяви «Європейської солідарності».

«Критична ситуація в державі, помножена на повну нездатність уряду та монобільшості протистояти сьогоденним викликам, потребують невідкладної консолідації опозиційних сил.

Три місяці діяльності другого уряду Зеленського лише поглибили кризу, яку породив перший уряд Зеленського. Вітчизняна промисловість падає рекордними темпами, зростає безробіття, діра в бюджеті вже сягнула 300 мільярдів, з початку року не виконується бюджет, відверто нищиться атомна енергетика, руйнується енергетична незалежність країни. Влада втратила контроль над криміногенною і безпековою ситуацією в державі і не може його відновити.

Нинішній Кабінет Міністрів не зумів забезпечити ані належного соціального захисту, ані засобів індивідуального захисту для медичних працівників у розпал епідемії, попри виділені 65 мільярдів гривень в спецфонд для боротьби з Covid-19.

Уряд не розуміє, що завершення карантину не завершить економічної кризи в Україні - бо криза викликана не коронавірусом, а некомпетентністю влади. Щоб протидіяти наближенню катастрофи, у Верховній Раді ініційовано процедуру відставки уряду.

Перший крок зроблено - вже одержані підписні листи для висловлення недовіри нинішньому Кабінету Міністрів.

Другий крок - ми спільно маємо зібрати 150 підписів, щоб звільнити уряд, який тягне країну на дно. Вже понад 70 депутатів поставили свої підписи під документом про відставку.

«Європейська Солідарність» звертається до колег із фракції політичної партії «Голос», фракції політичної партії ВО «Батьківщина», депутатських груп «За майбутнє» і «Довіра» із закликом долучитись до збору підписів та разом висловити недовіру другому уряду Зеленського.

Чим швидше цей Кабмін піде у відставку - тим меншої шкоди він завдасть вітчизняній економіці і тим менш руйнівними будуть наслідки їхньої діяльності!

Друзі, час виправляти помилки!»



