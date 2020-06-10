Порошенко порадив Зеленському зателефонувати Януковичу



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Петро Порошенко під стінами ДБР, 10 червня 2020 року Фото: Європейська солідарність

П’ятий президент радить Зеленському дізнатися, чим закінчується політичне переслідування опозиції

Політичні переслідування, які влаштовує ДБР на замовлення влади, – це свідчення відчаю та безсилля і не має нічого спільного із євроінтеграцією та європейськими цінностями. Про це п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» заявив під стінами ДБР, де сьогодні відбувається акція проти політичних переслідувань.

«Те, що зараз робить влада, нічого спільного не має з європейськими цінностями, з нашим рухом у Європу, з нашими досягненнями, з безвізовим режимом, третю річницю якого ми будемо святкувати завтра. Бо Європейський Союз це є верховенство права. А переслідування опозиції, подвійне правосуддя – Володимире Олександровичу, чим це закінчується, ви можете перепитати у Януковича. Зателефонуйте йому, він вам розкаже, чим він закінчив», – звернувся Порошенко до Зеленського.

«Хочу наголосити, що за цей рік вони дуже ретельно вивчили кожну хвилину мого перебування на посаді президента. А я працював і до 2:00, і до 3:00, і до 5:00 ранку, бо я не так швидко втомлююсь як Володимир Олександрович. І в цих умовах – я хочу окремо наголосити, що після того, як не було знайдено абсолютно нічого, вони пішли до подій 5, 7, 13, 15-річної давнини. Зараз я не виключаю, що вони уважно проаналізують події 1972, 73,74 років, коли я у Болградській середній школі №2 Одеської області отримував у першому другому третьому та інших класах похвальні листи як відмінник. А ну Порошенку завищували оцінки? І притягнути до відповідальності треба його першу вчительку», – іронізує Петро Порошенко.

«Все, що вони будують, будується на брехні. Але у брехні дуже короткі ноги, брехня не перемагає. Правда буде за нами. Перемога буде за нами. Наш рух в Європу, євроатлантичне співтовариство буде продовжено. Наша політична сила буде працювати на Україну. Так, як нашими зусиллями сьогодні було ухвалено рішення про виділення Україні чергового траншу 2 мільярда доларів. До речі, окремо заява була керівництва міжнародних фінансових організацій про блискучі реформи, які були проведені протягом останніх п’яти років, які зробили міцною банківську систему, укріпили економіку. Яку зараз руйнує нова недосвідчена, зелена влада нових облич», – наголосив п’ятий Президент.

«Ще раз наголошую, керувати країною – це не вести телевізійне шоу, і наслідки набагато важчі», – застеріг лідер «Європейської солідарності».

Також нагадаємо, що сьогодні у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру.

Між іншим, свіжі соцопитування показують, що рейтинг Зеленського впав на 3,3%, а Порошенка виріс на 4,1%.

Раніше адвокати Порошенка розказали, як ДБР зліпило «справу картин» на основі Вікіпедії.