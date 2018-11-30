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    Порошенко приїхав на новосілля до ветерана АТО, який втратив на Донбасі зір та ногу

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    Порошенко приїхав на новосілля до ветерана АТО, який втратив на Донбасі зір та ногу
    Фото: прес-служба президента України

    Президент привітав родину Олександра Дармороса з новосіллям

    Президент Петро Порошенко відвідав ветерана АТО Олександра Дармороса та його родину під час робочої поїздки на Хмельниччину.

    Як повідомляє прес-служба президента, Порошенко привітав родину Дарморосів з новосіллям.

    Зазначається, що у серпні ветеран АТО придбав двоповерховий будинок за відповідною державною програмою. На момент придбання загальна готовність внутрішніх та зовнішніх ремонтних робіт у будинку становила 40 %. Протягом вересня-листопада силами родини, волонтерів, друзів та за сприяння облдержадміністрації у будинку було завершено ремонтні роботи.

    Президент під час відвідин вручив родині подарунок.

    Як відомо, у січні 2015 року Олександр Дарморос був мобілізований до лав Збройних Сил України та проходив службу у 8-му окремому полку спеціального призначення в м.Хмельницький.

    У березні 2016 року під час виконання бойового завдання в районі селища Золоте Луганської області в результаті підриву на міні чоловік отримав поранення, внаслідок якого втратив ногу та зір.

    Дарморос перебував на лікуванні у США. Пройшов відбір для участі у 43-му Марафоні морської піхоти США у 2018 році.

    Раніше повідомлялося, що Порошенко подякував Дарморосу «за доблесть, героїзм, за подвиг, здійснений заради нашої держави». 

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